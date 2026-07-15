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Reunião na véspera: diretores convocados para sessão sobre disponibilização de exames aos alunos

Manuela Micael
Há 1h e 32min
Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
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Notas dos exames nacionais devem ser publicadas na sexta-feira

O EduQA convocou os diretores e os elementos dos secretariados de exames das escolas para uma reunião que vai acontecer esta quinta-feira, e na qual está previsto que sejam explicados os procedimentos para disponibilização dos exames aos alunos.

Ao que a CNN Portugal apurou, os profissionais da área da Educação receberam a convocatória esta quarta-feira, numa sessão informativa que se vai realizar na véspera da data definida para afixar as notas dos exames nacionais.

O objetivo, de acordo com a convocatória, é preparar o processo de disponibilização aos alunos das provas realizadas em papel e digitalizadas para efeitos de classificação eletrónica.

A sessão informativa vai decorrer em formato online em dois horários diferentes: 10:00 e 14:30, estando aberta a todos os envolvidos no processo.

O EduQA, que está sob alçada do Ministério da Educação, esclarece ainda que se pretende com esta sessão demonstrar o funcionamento da plataforma digital e explicar o procedimento para o envio do PDF por e-mail.

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