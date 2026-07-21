Presidente do EduQa garante que sistema de digitalização dos exames nacionais foi "testado várias vezes"

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 10min
Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
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Luís Pereira dos Santos sublinhou que foi um processo gradual que começou com as provas do 9.º ano, ficando os exames nacionais do ensino secundário “para a última fase”, depois de testados os sistemas

O presidente do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQa) garantiu esta terça-feira que o sistema de digitalização das provas foi “testado várias vezes” antes dos exames do secundário, sublinhando que a implementação começou há vários anos, “não começou ontem”.

“O sistema de digitalização de fichas de prova foi testado várias vezes”, afirmou hoje o presidente do EduQa, Luís Pereira, durante a audição parlamentar sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais, requerida pelos grupos parlamentares do Livre e do PCP, assegurando que foi seguido “um processo de pilotagem sistemático que não começou ontem”.

Luís Pereira dos Santos sublinhou que foi um processo gradual que começou com as provas do 9.º ano, ficando os exames nacionais do ensino secundário “para a última fase”, depois de testados os sistemas.

“A prova de matemática do 9.º ano utiliza um sistema idêntico e não teve problemas logo na primeira aplicação”, disse, referindo-se ao facto de existir uma parte da prova que é feita pelos alunos em papel e posteriormente digitalizada.

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“Quem acha que esta é uma transição assética, nunca implementou nada desta complexidade”, acusou o presidente do EduQa, na sua primeira declaração pública desde o arranque dos exames nacionais do ensino secundário, que este ano foram pela primeira vez digitalizados.

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Temas: EduQa Exames nacionais Ensino Secundário Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação Educação

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