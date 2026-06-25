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EduQA reconhece atraso na correção dos exames nacionais e altera cronograma

Manuela Micael
Há 37 min
Jovens (Reuters)
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Os professores corretores dos exames que se realizaram na segunda-feira, dia 16, já deviam ter tido acesso aos itens a classificar e tal ainda não aconteceu

O gabinete do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) responsável pelas avaliações externas das aprendizagens, EduQA, reconhece um atraso na correção dos exames nacionais, que já deviam estar a ser distribuídos pelos professores corretores e ainda não estão, e procede a uma “alteração do cronograma do processo de classificação”.

“O processo de classificação digital dos exames nacionais, sendo um processo novo e de grande dimensão a nível nacional, comporta, naturalmente, um conjunto de desafios na área da logística, bem como na vertente tecnológica do processo”, começa por reconhecer o EduQA, numa nota assinada pelo presidente do Júri Nacional de Exames (JNE), Rui Miguel Pires, enviada esta quinta-feira aos professores corretores e a que a CNN Portugal teve acesso.

A mensagem enviada aos docentes garante que o calendário definido na norma 03/JNE é “suficientemente flexível para poder acomodar eventuais dificuldades e contingências do processo”. “Tendo em consideração a existência de algumas dificuldades técnicas, que se encontram atualmente a ser solucionadas, o JNE decidiu proceder à alteração do cronograma do processo de classificação, continuando a assegurar um igual período de classificação para todos os códigos de exames mantendo-se o prazo final de classificação no dia 10 de julho”, pode ainda ler-se.

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A mensagem enviada aos professores não é clara sobre a alteração que de facto é feita, dando azo a várias interpretações. Depreende-se da mensagem que a alteração é que todos os professores corretores terão o mesmo prazo para corrigir os exames para que foram nomeados, tenham eles sido realizados a 16 de junho (como o exame de Português do 12.º ano) ou a 26 de junho, no último dia da primeira fase. O cronograma inical apontava para 6 de julho como data final do prazo para os professores classificadores dos exames realizados no dia 16 de junho entregarem os itens corrigidos e classificados. 

Os professores corretores deviam ter recebido na terça-feira as credenciais para aceder aos itens que lhes foram destinados a corrigir dos primeiros exames realizados – nomeadamente o exame de Português do 12.º ano -, bem como as próprias questões que lhes calharam em sorte classificar. Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, tal ainda não começou a acontecer. “JNE irá gradualmente fazer a entrega aos professores classificadores de respostas para classificar, à medida que estas forem sendo processadas”, garante a mensagem do presidente do JNE.

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Os exames nacionais realizam-se e são corrigidos pela primeira vez em formato digital, o que tem suscitado algumas preocupações junto dos docentes. Além disso, o exame de Português do 12.º ano – o primeiro a ser realizado – está envolto em polémica, depois de uma pergunta que consta da prova ser semelhante a uma questão de um manual de preparação para os exames.

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Temas: Eduqa Exames nacionais Juri nacional de exames Jne Escola

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