Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Menos alunos concluem o secundário e acesso ao ensino superior cai quase 10%

CNN Portugal , AM
Há 2h e 7min
Regresso às aulas em confinamento

REVISTA DE IMPRENSA | Governo estuda medidas para travar a descida

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O número de alunos que concluíram o ensino secundário em 2025 caiu de forma significativa, regressando a níveis pré-pandemia e contribuindo para a redução de candidatos ao ensino superior, noticia o jornal Público, que cita o estudo “Quebra de Ingressos no Acesso ao Ensino Superior em 2025/26. Diagnóstico, Evidência e Análise”, realizado pelo gabinete da secretária de Estado do Ensino Superior.

A taxa de conclusão desceu 10,7 pontos percentuais face ao ano anterior, passando de 90,1% em 2023/24 para 79,4% em 2024/25 nos cursos científico-humanísticos.

A quebra ajuda a explicar a diminuição de cerca de seis mil colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. No total, o sistema registou menos oito mil novos inscritos em 2025/26, uma descida próxima de 10%, interrompendo uma trajetória de crescimento.

Além da redução de diplomados, o fenómeno é explicado por vários fatores, como a variação nas notas dos exames nacionais, o aumento do número mínimo de provas de ingresso e fragilidades no sistema de ação social. A exigência de duas provas de ingresso terá sido responsável por cerca de 46% da quebra na primeira fase.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O estudo aponta que além da diminuição do número de diplomados do ensino secundário, a “volatilidade interanual das classificações dos exames nacionais e o aumento do número mínimo de provas de ingresso contribuíram para restringir o universo de candidatos elegíveis”.

A quebra pode igualmente ser explicada com as “fragilidades no atual sistema de ação social que limitam o acesso”, uma redução progressiva da população jovem e “elevada dependência do sistema português de ingressos imediatos pós-secundário”.

O Governo está a estudar medidas para travar a quebra, incluindo a revisão das regras de acesso, ajustes nas bolsas e novos mecanismos de avaliação.

Temas: Educação Universidade Secundário Ensino Ensino superior
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Menos alunos concluem o secundário e acesso ao ensino superior cai quase 10%

Há 2h e 7min
21:24

Saramago obrigatório nas escolas? "D. Quixote é uma obra extraordinária que ninguém deve ler por obrigação"

9 abr, 16:13
24:03

"A escola não nasceu para ser equalitária. Nasceu para selecionar"

9 abr, 15:51
26:39

"Os jovens querem fazer trabalho que seja ativo e colaborativo"

9 abr, 13:14
Mais Educação

Mais Lidas

Todos os produtos agrícolas testados neste estudo deram positivo para pesticidas. Há inclusive químicos que "duram para sempre"

Ontem às 09:00

"Um novo modelo de guerra". Ucrânia conquista posição russa só com drones aéreos e terrestres e cria "um dilema"

Ontem às 08:00

Cinco detidos em operação da PJ após buscas no Hospital das Forças Armadas e na prisão da Carregueira

17 abr, 18:19

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

Ontem às 22:10

Como o Estreito de Ormuz foi reaberto e novamente fechado em menos de 24 horas

Ontem às 09:43

"Dá vontade de chorar": fotógrafo consegue raro acesso aos fantasmagóricos ursos-espírito do Canadá

18 abr, 11:00

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

Ontem às 19:10

Sporting-Benfica ou como um jogo de 2-2 acabou 0-4

Ontem às 20:20

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

Ontem às 18:48

Voos cancelados, aumento do preço de bilhetes já comprados: saiba como proteger-se antes de viajar

17 abr, 22:50

Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

17 abr, 17:29

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Há 2h e 42min