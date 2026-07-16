A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Há 1h e 12min

Há vários relatos de docentes que receberam cerca de 70 itens para classificar esta quarta-feira à noite e outros que, já depois das 13:00, receberam mais de 100 itens

Ainda há professores a classificar exames nacionais quando faltam menos de 24 horas para a afixação das notas nas escolas. Além disso, há problemas reportados pelos professores que continuam sem resposta. A informação é avançada pelo movimento cívico Missão Escola Pública (MEP), que relata casos de docentes que na quinta-feira à noite receberam cerca de 70 itens para classificar e outros que, já depois das 13:00 (o prazo teria terminado às 12:00), estavam a receber mais de 100 itens.

A MEP fala também de relatos de professores que reportaram problemas como falta de folhas de continuação e continuam sem resposta. “Uma colega que recebeu ontem à noite 70 itens e tem problemas detetados. Uns com falta de folhas de continuação e um com duas folhas de caligrafia diferente”, relata Cristina Mota, porta-voz da MEP.

O prazo para a classificação dos exames nacionais foi adiado pelo menos três vezes. Os professores que iam classificar os primeiros exames a serem realizados, como os de Português, tinham até ao último dia 6 de julho para o fazerem. Por causa do atraso no acesso à plataforma e na atribuição de itens, todos os professores passaram a ter até 10 de julho (data limite inicial para a classificação dos últimos exames) para classificar os itens que lhes fossem atribuídos, com o ministro Fernando Alexandre a garantir que todos os professores teriam os dez dias previstos para classificar as questões que lhes fossem atribuídas. Os atrasos persistiram e o prazo foi alargado de 10 de julho para 14 de julho. A poucas horas do fim desse novo prazo, a CNN Portugal noticiou que vários classificadores estavam a ser contactados telefonicamente para serem informados que teriam até às 12:00 de dia 15 para classificar os exames.

No dia 14, às 19:00, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) emitiu um comunicado onde informava que, àquela hora, 98% dos exames estavam classificados e que a classificação dos restantes decorreria durante o dia de ontem, sem especificar horas. Dado que ainda decorrem classificações, também este prazo não foi cumprido.

Fernando Alexandre, que vai falar à Comunicação Social esta manhã, garante que o processo está perto do fim e que os itens em falta são apenas casos pontuais. O ministro assegura ainda que as classificações finais vão ser afixadas amanhã.

O EduQa agendou esta quarta-feira à tarde duas sessões de esclarecimento com as escolas para a disponibilização dos exames aos alunos, com vista à decisão de uma eventual reapreciação. Os horários das reuniões eram esta quinta-feira, às 10:00 e às 14:30. A reunião das 10:00 acabou de ser adiada para as 16:00.