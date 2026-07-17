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Ministro garante que todas as provas estão classificadas

Há 24 min
Ministro da Educação, Fernando Alexandre (LUSA)
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Fernando Alexandre diz que não antecipa "razões para que hoje não sejam publicadas todas as notas"

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta sexta-feira que todos os exames nacionais estão classificados. Declarações feitas pelas 10:00, nos passos perdidos do Parlamento, antes do debate de urgência pedido pelo PCP, por causa precisamente da polémica em torno dos exames nacionais. 

"Neste momento, o Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir pelas escolas. Por isso, eu não antecipo razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames nacionais", garantiu o ministro aos jornalistas. 

Os exames nacionais de fim de ciclo deste ano estão envoltos em polémica, muito por causa do modelo de classificação adotado, que implica a realização de exames em papel, a posterior digitalização e centralizada no edifício da Imprensa Nacional Casa da Moeda, em Sintra, e divisão em itens para serem distribuídos pelos professores classificadores. Houve sucessivos atrasos na distribuição dos itens pelos professores, que implicaram também sucessivos adiamentos dos prazos para conclusão da classificação e afixação de notas. Além disso, registaram-se problemas com o acesso à plataforma e sucederam-se relatos de problemas com a digitalização, incluindo falta de folhas de continuação e respostas à mesma pergunta com duas caligrafias diferentes.

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Temas: Educação Professores Exames nacionais
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Educação

"A bola está do lado do Ministério": diretores ainda sem indicação oficial sobre as notas dos exames nacionais

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