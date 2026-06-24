Nova polémica com exame nacional de Português: professores ainda não receberam provas para corrigir

Há 1h e 1min

Período de correção decorre entre 23 de junho e 5 de julho. A afixação das pautas está marcada para 14 de julho

Os professores corretores convocados para corrigir o exame nacional de Português do 12.º ano ainda não receberam as credenciais para acederem aos itens que lhes caberá corrigir. A denúncia foi feita à CNN Portugal pelo movimento cívico Missão Escola Pública (MEP) e pela FENPROF.

“À FENPROF têm chegado relatos de professores classificadores do exame nacional de Português do 12.º ano que, apesar de o período de classificação decorrer entre 23 de junho e 5 de julho, continuam sem receber as credenciais e os códigos indispensáveis para aceder às provas que lhes foram atribuídas”, frisa a FENPROF em comunicado, que se diz preocupada “num momento particularmente exigente para o sistema educativo, com milhares de provas que têm de ser digitalizadas, distribuídas e classificadas dentro de prazos apertados”.

A estrutura sindical sublinha que tal acontece “após a extinção das estruturas que durante anos asseguraram a coordenação destes procedimentos”: “A reestruturação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, apresentada como uma modernização administrativa, traduziu-se, na prática, no desmantelamento de serviços especializados e na transferência de competências para a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, I.P. (AGSE, I.P.), um organismo de administração indireta do Estado.”

A FENPROF fala em “relatos de obstáculos operacionais” que se multiplicaram desde a criação da AGSE, agravados pelas dificuldades de comunicação entre escolas e a estrutura central do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), e vem adensar a desconfiança da comunidade educativa na escola pública. “Cada atraso, cada falha técnica e cada problema organizativo gera ansiedade acrescida junto dos alunos e das famílias”, escreve.

“A recente polémica em torno da prova de Português veio já lançar dúvidas e alimentar um debate sobre a igualdade de oportunidades entre estudantes. Por outro lado, num contexto tão sensível, seria exigível que a organização e a classificação das provas decorressem com total normalidade, transparência e eficácia”, sublinha a confederação de sindicatos.

A MEP acrescenta ainda que a afixação das pautas dos exames está marcada para 14 de julho e que, tendo em conta que esta quarta-feira é feriado em muitas localidades, a falta de acesso dos professores às credenciais pode traduzir-se num atraso de dois dias. Tal pode trazer implicações para as restantes datas fixadas pelo MECI. A MEP teme que este atraso seja mais uma das consequências do processo de digitalização, que “já suscitava muitas dúvidas”.

A CNN Portugal questionou o MECI sobre o assunto logo às primeiras horas da manhã, mas, até ao momento da publicação deste artigo, ainda não obteve resposta.