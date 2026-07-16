Ministro admite "riscos" de notas não serem afixadas esta sexta e pede "ajuda aos professores"

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Fernando Alexandre lança apelo público aos docentes, para a classificação dos 0,7% de itens que ainda faltam classificar

O ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre, admitiu, esta quinta-feira, que as notas dos exames nacionais não sejam publicadas esta sexta-feira. Fernando Alexandre falava aos jornalistas no Centro de Congressos de Lisboa, onde participa numa conferência sobre….

“Há riscos claro. Enquanto eu não tiver todas as provas corrigidas, há risco”, disse Fernando Alexandre aos jornalistas.

O ministro garante que estão corrigidos 99,3% dos itens e diz que o Júri Nacional de Exames (JNE) está “com dificuldade em conseguir professores classificadores para algumas provas”, sobretudo nas provas de Português e Matemática. Por isso, pede “ajuda aos professores”, “agradecendo mais uma vez todo esforço que fizeram, ainda por cima em contexto de perturbação, com problemas identificados”.

“O que o Júri Nacional de Exames diz é que não está a conseguir professores disponíveis. Confesso que tenho alguma dificuldade em perceber isso, porque conheço bem os professores”, disse.

“Na prova de Físico-química do 11.º ano, estamos, neste momento, com 99,9% de respostas corrigidas. Isso quer dizer que faltam 373 respostas para esta prova ficar fechada. 373 respostas. É muito difícil a sociedade portuguesa, as famílias, os alunos oerceberem que uma prova não vai ter os resultados publicados porque há 373 respostas por corrigir, quando já foram corrigidas cerca de 30 mil. Estou a pedir ajuda aos professores, porque, de acordo com o JNE, está a ser difícil conseguir trazer mais professores classificadores para apoiarem. Em PortuguEs e Matemática, os números ainda são um bocadinho elevados, mas penso que temos todas as condições para amanhã termos este problema resolvido”, reforçou o ministro.

Fernando Alexandre deu ainda o exemplo das provas de Biologia e Geologia, “uma prova também com muitos alunos, grande”, em que garante estarem 99,7% das respostas corrigidas. “Faltam 584 respostas”, contabiliza.

“Estamos quase lá. Tinhamos, na terça-feira, 98% das respostas corrigidas. Estamos quase lá. Não há, do meu ponto de vista, explicação para o sistema educativo, com tudo o que correu mal… serão tiradas as consequências, haverá uma auditoria, haverá responsabilidades… mas não há justificação e será muito difícil explicar que, estando tão perto de terminar, que não consigamos fechar este tema”, acrescentou, sublinhando que “a culpa será apurada no fim”.

O governante assegurou que, “durante a tarde, vão ser enviadas às escolas as provas que estão fechadas para serem publicadas amanhã” e sublinhou que, apesar os problemas registados “os resultados que foram alcançados foram espetaculares”.

Fernando Alexandre sublinhou ainda que o edifício da Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde está a decorrer o processo de digitalização “tem todas as condições de segurança, de validação das provas e de proteção das provas” e voltou a garantir “que as notas serão publicadas com todo o rigor e com toda a transparência”. Espera não ter de mexer no calendário dos exames da segunda fase e de candidatura ao Ensino Superior, mas diz que, na segunda fase, que arranca já na terça-feira, “vamos manter este formato”.