FNE apresenta 10 medidas para restaurar a confiança nos exames nacionais

Manuela Micael
Há 1h e 46min
Exames Nacionais (LUSA/TIAGO PETINGA)
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Entre as medidas propostas estão a “existência de um plano de contingência”, uma “maior previsibilidade na divulgação das regras e dos calendários” e a “valorização da função do professor classificador

A Federação Nacional de Educação (FNE) divulgou, esta terça-feira, uma proposta com um conjunto de 10 medidas a que chama “garantias para recuperar a confiança nos exames nacionais de 2027. A estrutura sindical defende que é “imprescindível retirar consequências do sucedido e preparar, desde já, um processo de avaliação externa mais transparente, rigoroso e fiável para 2027”.

“A FNE considera que os constrangimentos registados não podem ser encarados como episódios isolados, nem continuar a ser compensados pelo profissionalismo e disponibilidade dos professores. É necessário apurar responsabilidades, identificar as causas das falhas e garantir que situações semelhantes não voltarão a ocorrer”, pode ler-se num comunicado enviado à imprensa e que acompanha o documento com quatro páginas enviado ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

As medidas propostas passam pela “realização de uma avaliação independente e transparente de todo o processo de 2026”, pelo “apuramento de responsabilidades pelas falhas verificadas”, pela “participação efetiva dos professores na definição de futuras soluções”, pela “valorização da função de professor classificador” e por “melhores condições de trabalho para os professores classificadores”. Além disso, a FNE pede que o MECI se certifique “da robustez das plataformas tecnológicas” e invista “num plano de contingência”, que assegure “a proteção dos direitos dos alunos” e garanta uma “maior previsibilidade na divulgação de regras e calendários”. A FNE sugere também “um processo permanente de avaliação e melhoria contínua do sistema”.

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A estrutura sindical apela ao MECI que transforme “os erros de 2026 numa oportunidade para construir um sistema de avaliação externa mais robusto, mais justo e mais confiável em 2027”.

As "10 garantias" propostas pela FNE by ManuelaMicael

O processo de classificação dos exames nacionais do Ensino Secundário foi, à exceção de Geometria Descritiva, este ano e pela primeira vez feito em formato digital. Os exames foram resolvidos em papel e posteriormente digitalizados e fragmentados para serem entregues aos professores classificadores através de uma plataforma do EduQa, o organismo do MECI responsável pela avaliação externa. O processo sofreu alguns constrangimentos, que levaram a adiamentos sucessivos de prazos. Quando foram afixadas as pautas, havia muitos alunos com notas suspensas. Quando os alunos receberam os PDF com os respetivos exames e as classificações dos mesmos, depararam-se com desconformidades nas classificações, folhas de exames em falta e até exames desaparecidos.

Os problemas levaram mesmo o ministério a criar uma época especial de exames em setembro e a adiar o início do ano letivo do Ensino Secundário uma semana mais tarde.

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Temas: Educação Exames nacionais Fne Exames
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Educação

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