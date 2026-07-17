Exames nacionais. Fenprof desmente ministro e garante que "ainda há gente a trabalhar"

Há 1h e 35min

Estrutura sindical garante que está a receber relatos de todo o país de casos sobretudo relacionados com as disciplinas de Português, Matemática, mas também de Físico-química

A Fenprof desmente o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e garante que ainda há professores a classificar itens dos exames nacionais. Em declarações à CNN Portugal, o secretário-geral da estrutura sindical, José Feliciano da Costa, diz que têm estado a receber relatos de professores ainda a trabalhar, mesmo depois de o ministro ter assegurado que todas as provas estavam classificadas.

“Neste momento, ainda há gente a trabalhar. Temos várias informações de gente que tem estado a receber itens para classificar durante a manhã. O ministro tentou fazer um brilharete no Parlamento, mas sobretudo as disciplinas de Português, Matemática e Físico-química, que têm muitos itens para classificar, ainda não estão fechadas”, assegura José Feliciano da Costa.

José Costa relatou à CNN Portugal o caso “da esposa de um colega dirigente sindical” que recebeu nove itens para classificar, esta sexta-feira, às 09:00. Uma hora antes de o ministro ter garantido que estava tudo pronto. “Ela colocou essa questão do tempo ao Júri Nacional de Exames e, do JNE, disseram-lhe para ela não se preocupar com isso”, especificou, assegurando que, à hora que o ministro falava aos jornalistas, essa professora ainda não tinha terminado o processo de classificação dos nove itens recebidos uma hora antes.

O dirigente sindical revela ainda que a Fenprof tem recebido relatos nas “delegações de Coimbra, do Norte, mas sobretudo da zona metropolitana de Lisboa”.

No Parlamento, no debate de urgência pedido pelo PCP sobre a polémica dos exames, a oposição também assegurava haver relatos que desmentem as garantias do ministro da Educação de que não haverá alterações aos calendários de acesso ao ensino superior e de que todos os exames estão corrigidos.