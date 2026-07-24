Morreu Eduardo Arantes e Oliveira

CNN Portugal , AG
Há 51 min
Eduardo Arantes e Oliveira (Ordem dos Engenheiros)
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Antigo secretário de Estado passou por três governos diferentes e é recordado como uma "figura maior da engenharia portuguesa"

Morreu Eduardo Arantes e Oliveira, antigo secretário de Estado em três ocasiões diferentes.

O antigo secretário de Estado do Ensino Superior (1978-1979), secretário de Estado da Investigação Científica (1985-1987) e secretário de Estado da Ciência e Tecnologia (1987-1988) tinha 92 anos.

A Universidade NOVA de Lisboa recorda o antigo governante como uma “figura maior da engenharia portuguesa”, bem como da vida académica e das instituições científicas nacionais.

De resto, Eduardo Arantes e Oliveira foi o primeiro presidente do Conselho Geral da Universidade NOVA de Lisboa, estando desde cedo ligado também à área da investigação.

Formado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, Eduardo Arantes e Oliveira foi também professor universitário, tendo feito uma carreira em grande parte marcada pela passagem no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde obteve o grau de especialista, chegando mesmo a ser diretor.

Foi ainda reitor da Universidade Técnica de Lisboa, presidente da Academia das Ciências de Lisboa e membro de diversas academias e sociedades científicas nacionais e estrangeiras.

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Era também membro emérito da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Real das Ciências da Bélgica e da Academia do Reino de Marrocos.

Eduardo Arantes e Oliveira recebeu várias condecorações. A saber: a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (Portugal), a Grã-Cruz do Mérito Civil (Espanha) e Cavaleiro da Legião de Honra (França), era Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pelas Universidades de Liège (Bélgica), Ásia Oriental (Macau) e Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

Ao longo da sua vida, desempenhou ainda os cargos de presidente da Academia de Marinha, presidente do Conselho Científico das Ciências de Engenharia do Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC) e de conselheiro no domínio da Ciência e Tecnologia do diretor-geral da Unesco, Frederico Mayor.

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Temas: Eduardo Arantes e Oliveira Governo
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