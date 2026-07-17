Músico e produtor português Eddie recebe prémio de música latina em Nova Iorque

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"Dime Dónde Estás”, “Nuestro Juego”, “Otra Noche de Soledad” e “No Puedo Vivir Sin Ti” são alguns êxitos do músico português

O músico, compositor e produtor português Eddie, nome artístico de Edgar Pinto, recebeu o prémio Artista Influente na Música e Cultura Latina, dos prémios Gran Latino 2026, entregues na quinta-feira, em Nova Iorque, segundo palmarés publicado pela organização.

Durante a gala de entrega dos prémios, que decorreu na noite de quinta-feira, no Dramma Times Square, na Broadway, foram evocados "os mais de 25 anos de carreira" de Eddie, segundo um comunicado do agenciamento do artista, hoje divulgado.

“Receber esta distinção em Nova Iorque é um momento muito especial", disse o artista, citado pelo comunicado. "Representa muitos anos de trabalho e dedicação à música".

Eddie, que mantém uma agenda dominada por concertos no espaço ibero-americano e lusófono, tem "uma estreita relação com Espanha", especialmente com a Andaluzia, há mais de três décadas, segundo o seu agenciamento. Foi aqui que gravou o seu mais recente trabalho, "Sueño", cujo videoclipe, filmado em Sevilha, já ultrapassou 1,5 milhões de visualizações no YouTube, desde o final de março, indica o comunicado.

Em abril, Eddie recebeu o Prémio de Excelência Artística, na categoria 'cantautor', nos Prémios Europa Multicultural, entregues em Madrid. Antes, em novembro, Eddie já tinha sido distinguido com o Prémio Latino Melhor Tratamento Sonoro na Produção Musical, pela canção "El Otro Lado de Mí", nos Prémios Latino, também anunciados na capital espanhola.

"Dime Dónde Estás”, “Nuestro Juego”, “Otra Noche de Soledad” e “No Puedo Vivir Sin Ti” são alguns êxitos do músico português.

De acordo com a imprensa espanhola, a agenda do músico, este ano, é dominada por concertos em cidades de Espanha, nos EUA e em países da América Latina.

Além de membro votante da Recording Academy, que atribui os prémios Grammy, e da Academia Latina da Gravação, que entrega os Grammy Latinos, Eddie pertence à Academia da Música de Espanha e é sócio da Sociedade Portuguesa de Autores.