Crescimento do PIB na zona euro e na UE abranda no 1.º trimestre

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Segundo o Eurostat, Portugal apresentou a terceira maior subida homóloga

A economia da zona euro abrandou o ritmo de crescimento, no primeiro trimestre, registando uma subida homóloga de 0,8% e a da União Europeia (UE) de 1,0%, tendo Portugal apresentado a terceira maior (2,3%), divulgou o Eurostat esta quinta-feira.

Segundo a estimativa do serviço europeu de estatísticas, o ritmo de crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) abrandou, nos primeiros três meses do ano, face aos 1,3% na área do euro e 1,4% na UE registados no trimestre anterior.

Também na variação em cadeia, o ritmo de crescimento do PIB da zona euro e da UE desacelerou, com uma ligeira subida de 0,1% em ambas as áreas, depois de ter avançado 0,2% entre outubro de dezembro de 2025.