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Mário Centeno é o novo comentador da CNN Portugal

CNN Portugal
Há 1h e 22min
Mário Centeno, comentador da CNN Portugal. Foto Rodrigo Cabrita/CNN

É uma das vozes mais qualificadas e experientes em matérias económicas e financeiras do país – e da Europa. Vai estar na CNN Portugal todas as segundas-feiras à noite

Mário Centeno vai reforçar o quadro de protagonistas da CNN Portugal: assinará um novo espaço de análise semanal, já a partir da próxima segunda-feira, 25 de maio.

Foi ministro das Finanças no governo de António Costa, governador do Banco de Portugal, presidente do Eurogrupo, presidente do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É doutorado em Economia pela Universidade de Harvard, professor Catedrático do ISEG, Universidade de Lisboa.

O seu espaço semanal será marcado pela análise a grandes temas económicos que moldam as nossas sociedades e futuro coletivo, assim dando profundidade e saber a temas relacionados com a atualidade.

A entrada de Mário Centeno na nossa equipa de especialistas e comentadores vem reforçar os espaços qualificados da CNN Portugal, o canal de informação mais visto em Portugal desde o seu lançamento – há 53 meses consecutivos.

Não perca, todas as segundas-feiras à noite, Mário Centeno na antena e no digital da CNN Portugal.

Temas: Economia Mario Centeno Comentador Financas Banco de Portugal
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