Presidente do BCE diz que manutenção das taxas de juro foi unânime

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Christine Lagarde falou esta quinta-feira após o anúncio do Banco Central Europeu de que as taxas diretoras serão mantidas

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta quarta-feira que o Conselho de Governadores manteve por unanimidade as taxas diretoras, mas que alguns membros se questionaram se não deveriam aumentar.

Lagarde acrescentou na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores que em setembro o BCE terá mais dados novos para tomar a decisão sobre as taxas diretoras e que por isso é possível que decida aumentá-las então.

No entanto, Lagarde sublinhou que o BCE não dá uma orientação de sua política monetária e que tomará as decisões sobre as taxas de juro em cada reunião de acordo com os dados económicos.

O BCE manteve esta quarta-feira as três taxas diretoras, como era esperado pelo mercado, depois de na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, ter aumentado, pela primeira vez desde 2023, as três taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais para responder ao aumento dos preços globais provocado pelo conflito do Médio Oriente.