Presidente do BCE diz que manutenção das taxas de juro foi unânime

Agência Lusa , JS
Há 37 min
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (EPA/RONALD WITTEK)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Christine Lagarde falou esta quinta-feira após o anúncio do Banco Central Europeu de que as taxas diretoras serão mantidas

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta quarta-feira que o Conselho de Governadores manteve por unanimidade as taxas diretoras, mas que alguns membros se questionaram se não deveriam aumentar.

Lagarde acrescentou na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Governadores que em setembro o BCE terá mais dados novos para tomar a decisão sobre as taxas diretoras e que por isso é possível que decida aumentá-las então.

No entanto, Lagarde sublinhou que o BCE não dá uma orientação de sua política monetária e que tomará as decisões sobre as taxas de juro em cada reunião de acordo com os dados económicos.

O BCE manteve esta quarta-feira as três taxas diretoras, como era esperado pelo mercado, depois de na anterior reunião de política monetária, em 11 de junho, ter aumentado, pela primeira vez desde 2023, as três taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais para responder ao aumento dos preços globais provocado pelo conflito do Médio Oriente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Economia Juros Taxas de Juro Banco Central Europeu Lagarde
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Presidente do BCE diz que manutenção das taxas de juro foi unânime

Há 37 min

Gigante russo que processa 20 milhões de encomendas por dia é o novo alvo da Ucrânia

Hoje às 11:30

UE aprova 21.º pacote de sanções à Rússia: "Pela primeira vez, estamos a visar embarcações que apoiam a 'frota fantasma' russa"

Hoje às 09:13

UCRÂNIA • AO MINUTO | UE chega a acordo sobre 21.º pacote de sanções contra a Rússia

Hoje às 08:55
Mais Europa

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Hoje às 12:06

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Hoje às 09:00

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58