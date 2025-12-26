Valor da construção a ter em conta no IMI sobe para 570 euros em 2026

Agência Lusa , MP
26 dez 2025, 13:21
Imobiliário (Associated Press)

Registou-se uma subida de 38 euros face a 2023

O valor médio da construção por metro quadrado que é tido em conta no cálculo do IMI vai subir 38 euros em 2026, passando dos atuais 532 euros para 570, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

“É fixado em 570,00 euros o valor médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis [IMI], a vigorar no ano de 2026”, determina a portaria assinada pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, que saiu esta sexta-feira em Diário da República.

É a primeira vez que o valor médio de construção aumenta desde 2023.

Temas: Economia Impostos IMI Construção

