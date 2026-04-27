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Confiança do consumidor na Alemanha cai em abril para o valor mais baixo em mais de três anos

Agência Lusa , BCE
Há 29 min
Dinheiro

Nível de confiança dos consumidores caíram para o valor mais baixo desde fevereiro de 2023

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A confiança do consumidor na Alemanha caiu em abril para o valor mais baixo em mais de três anos devido à guerra contra o Irão e às expectativas de rendimento se terem deteriorado, em particular.

Assim, o indicador do clima de consumo - elaborado entre 2 e 13 de abril a partir da opinião de cerca de 2.000 entrevistados e que mede a confiança dos consumidores - regista na previsão para maio uma queda ainda mais acentuada do que no mês anterior - de 5,2 pontos -, de -28,1 pontos para -33,3 pontos, anunciou esta segunda-feira o Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberga (NIM) com base em dados da Sociedade para a Pesquisa do Consumo (GfK) e da empresa de inteligência do consumidor NIQ.

"A confiança dos consumidores deteriorou-se ainda mais do que no mês anterior e agora está em -33,3 pontos. É o valor mais baixo desde fevereiro de 2023", explica Rolf Bürkl, diretor de clima de consumo do NIM.

Segundo o especialista, "as expectativas de rendimentos afundaram-se literalmente como consequência do aumento da inflação" e "neste contexto, as pessoas consideram também que o momento atual é menos propício para realizar compras importantes".

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Assim, as expectativas de rendimento, que já tinham diminuído consideravelmente no mês passado, perdem em abril mais 18,1 pontos, para 24,4 pontos negativos, em particular devido ao arrefecimento das perspetivas económicas e à taxa de inflação.

A propensão para comprar recuou este mês 3,5 pontos para 14,4 pontos, o que representa o mínimo dos últimos dois anos, enquanto a tendência para poupar desceu ligeiramente, embora se mantenha em um nível elevado de 16,1 pontos, depois de cair 2,4 pontos.

A taxa de inflação subiu em março de 1,9% para 2,7% como consequência do aumento dos preços da energia devido à guerra contra o Irão, pelo que os consumidores partem maioritariamente de um novo aumento de preços.

Embora o indicador que mede as expectativas de preços tenha subido em abril um pouco menos do que em março, o que provavelmente se deve à queda dos preços nos postos de gasolina, o nível é superior ao registado no início do ano.

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão continua a pesar nas perspetivas económicas e os entrevistados avaliam a evolução da economia alemã nos próximos 12 meses de forma menos positiva do que no mês anterior, ao perder o correspondente indicador 6,8 pontos, para 13,7 pontos negativos, um nível semelhante ao de abril de 2022, no início da guerra da Ucrânia.

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Isto acentua a preocupação dos consumidores de que a tímida recuperação da economia alemã possa sofrer um sério revés, sobretudo se o conflito se prolongar e as medidas do Governo não surtirem efeito.

Temas: Economia Economia Alemanha Economia alemã Confiança dos consumidores Zona Euro
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