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Economia portuguesa cresce 2,3% no 1.º trimestre

Agência Lusa , AM
Há 14 min
Dinheiro

Economia registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025

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A economia portuguesa cresceu 2,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025, estimou esta quinta-feira o INE.

Segundo uma primeira estimativa provisória sobre as contas nacionais apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março em termos homólogos beneficiou de um “contributo positivo da procura interna”, com uma aceleração do investimento.

Temas: Economia portuguesa Ine
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