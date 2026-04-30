Economia portuguesa cresce 2,3% no 1.º trimestre

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Economia registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025

A economia portuguesa cresceu 2,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025, estimou esta quinta-feira o INE.

Segundo uma primeira estimativa provisória sobre as contas nacionais apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março em termos homólogos beneficiou de um “contributo positivo da procura interna”, com uma aceleração do investimento.