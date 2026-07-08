Economia portuguesa acelera no segundo trimestre e previsão de crescimento sobe para 1,8%

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Já no que diz respeito à inflação, o crescimento do IPC deverá passar de 2,3% para 2,5% este ano

A economia portuguesa deverá ter crescido 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos no segundo trimestre deste ano, de acordo com as previsões do NECEP - Católica Lisbon Forecasting Lab, divulgadas esta quarta-feira.

"A generalidade dos indicadores de alta frequência aponta para uma melhoria da atividade e do sentimento económico nos últimos meses, superada que foi a fase mais crítica da subida dos preços da energia e das perturbações nas cadeias de distribuição, motivadas pelo conflito no Médio Oriente", lê-se na Síntese da Folha Trimestral de Conjuntura.

No entanto, os economistas ressalvam que esta estimativa tem dificuldade em incorporar a dinâmica da população ativa, que cresceu 0,8% em cadeia no segundo trimestre.

Para o conjunto do ano, a estimativa central de crescimento da economia portuguesa em 2026 foi revista em alta de 1,5% para 1,8% na sequência do desempenho agora previsto para o segundo trimestre, indica o NECEP.

As projeções para 2027 e 2028 mantiveram-se em 1,5% e 1,9%, respetivamente, enquanto a economia da zona euro deverá crescer apenas 0,4% em 2026, uma revisão em baixa de 0,4 pontos percentuais face à estimativa anterior, "reflexo da contração do primeiro trimestre e do crescimento fraco previsto para o segundo".

Já no que diz respeito à inflação, o crescimento do IPC (Índice de Preços no Consumidor) deverá passar de 2,3% para 2,5% este ano, mantendo-se alinhado com o objetivo de 2% da política monetária no limiar de 2028, com um valor intermédio de 2,2% em 2027.