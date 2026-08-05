Iberia vai realizar voo especial para observar eclipse total do Sol a mais de 10 mil metros de altitude

CNN Portugal , TFR
Há 38 min
Iberia
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Durante o voo será ainda possível observar o espaço em redor do Sol, incluindo a posição aparente de Vénus, Mercúrio e de outras estrelas visíveis

A Iberia vai operar um voo especial no próximo dia 12 de agosto para acompanhar o eclipse total do Sol a mais de 10 mil metros de altitude. A companhia aérea pretende ainda partilhar o momento em direto através das suas redes sociais, permitindo que qualquer pessoa acompanhe o fenómeno com imagens captadas acima das nuvens.

A transmissão será possível graças ao serviço de internet de alta velocidade Starlink, que está a ser instalado de forma gradual na frota da transportadora.

Além da vertente de divulgação, o voo terá também um objetivo científico, contando com a presença de investigadores do projeto Shelios, que irão realizar medições da morfologia do Sol aproveitando as condições privilegiadas de observação proporcionadas pela altitude de cruzeiro.

O voo terá o código IB1473, numa homenagem ao ano de nascimento do astrónomo Nicolau Copérnico, e será realizado por um Airbus A321XLR. A descolagem está prevista para as 18:45, no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, seguindo uma rota especialmente desenhada para proporcionar a melhor observação possível do eclipse sobre a província de Palência. A operação será comandada por Javier Lopera Alcalá, acompanhado pelo piloto Javier Meana Fernández, que possui formação em Astrofísica.

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A bordo seguirá uma equipa do projeto Shelios, liderado pelo astrónomo Miquel Serra-Ricart, diretor científico da Light Bridges e investigador do Instituto de Astrofísica das Canárias.

Segundo o responsável, a observação a partir da altitude de cruzeiro permitirá obter uma visão nítida da coroa solar, sem interferência de nuvens ou de outros fenómenos atmosféricos. Durante o voo será ainda possível observar o espaço em redor do Sol, incluindo a posição aparente de Vénus, Mercúrio e de outras estrelas visíveis.

O eclipse total do Sol acontece quando o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados de forma a que a Lua oculte completamente o disco solar em determinadas zonas do planeta. O fenómeno do próximo dia 12 de agosto será o primeiro eclipse total visível a partir da Península Ibérica desde 1912, tornando-se num dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas

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Temas: Eclipse total Iberia Voo especial Eclipse total do Sol Sol
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