É a "loucura": farmácias de Bragança em rutura de stock de óculos para o eclipse

Há 1h e 23min

Há até quem viva em Lisboa e já esteja na cidade para ver o eclipse de dia 12 de agosto

A procura por óculos certificados para a observação do eclipse solar, a 12 de agosto, tem vindo a aumentar nas farmácias de Bragança, tendo já levado à rutura de stock, revelou esta quarta-feira um estabelecimento.

Na farmácia Bem Saúde, a procura tem sido “uma loucura”, tendo sido vendidos cerca de 1.300 óculos, metade no último mês, com rotura de stock nos últimos dias, segundo a diretora Eugénia Baptista.

“Já tivemos que reforçar o 'stock' várias vezes, tem sido muito intenso e acreditamos que até ao dia 12 vai ser uma procura muito intensa (…). Aliás, no fim de semana tínhamos tido rotura, o fornecedor tinha ficado de entregar na sexta-feira e só conseguiu entregar ontem [terça-feira] e foi muito stressante para as pessoas”, adiantou, em declarações à Lusa.

A responsável revelou ainda que vendeu óculos a pessoas que vivem em Lisboa e estão agora em Bragança para ver o eclipse.

“As pessoas têm nítida noção que olhar diretamente para o sol é extremamente nocivo e que têm de usar a proteção para conseguir fazê-lo em segurança. Inclusivamente, nós também temos umas películas para utilizar para poderem fotografar com o telemóvel”, referiu.

Na Farmácia Cantarias também tem havido procura. Segundo a farmacêutica Juliana Silva, já venderam mais de 500 óculos e têm vindo a ser feitas reservas.

“Há pessoas que têm estado a reservar, porque querem para a família toda e, como por vezes, já é alguma quantidadem as pessoas ligam para nós podermos reservar e para eles poderem garantir que têm os óculos para a família toda”, disse, à Lusa, a farmacêutica, reconhecendo reforço de 'stock', porque acredita que haverá uma maior procura com o aproximar da data.

Há quem também se desloque às óticas, em Bragança, para comprar os óculos.

Na Íris Visão, tem havido “uma procura muito grande, uma afluência muito grande”, de acordo com a optometrista Annie Teixeira. No entanto, a reserva que a ótica tinha feito acabou por ser cancelada, devido à falta de 'stock'.

“As pessoas têm noção que o eclipse pode criar danos a nível ocular, mais propriamente da retina e vêm procurar”, disse.

A optometrista alertou para as “queimaduras irreversíveis” que possam ser provocadas por olhar diretamente para o sol, sem a utilização dos óculos. Annie Teixeira sublinhou ainda que não podem ser usados uns quaisquer, têm de estar certificados com a norma ISO 12312-2.

O eclipse do sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, e a Lua oculta totalmente ou parcialmente o disco solar por alguns momentos.

Em Portugal, o último eclipse total aconteceu em 1912. Na próxima quarta-feira, o fenómeno raro volta a repetir-se. Apenas nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, em Bragança, poderá ser será visível a ocultação a 100%.