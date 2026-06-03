Veja como está a decorrer o impacto do surto de Ébola (em mapas e gráficos)

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A Organização Mundial de Saúde declarou que o surto de Ébola na África Central constitui uma emergência de saúde pública. À medida que o número de casos suspeitos aumenta, as autoridades de saúde estão a correr contra o tempo para rastrear os contactos.

A CNN está a acompanhar a localização dos casos confirmados neste surto, bem como os casos e óbitos anteriores.

Onde a OMS confirmou casos de Ébola na República Democrática do Congo e no Uganda

A 17 de maio de 2026, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a epidemia de Ébola em África como uma "emergência de saúde pública de interesse internacional". Os primeiros casos do surto foram relatados na província de Ituri, na RDC.

Fonte: Organização Mundial da Saúde. Grafismo: Henrik Pettersson, CNN

Embora o risco global continue baixo, a OMS classificou o surto como uma questão de "preocupação internacional". Os Estados Unidos emitiram restrições de viagem para determinados viajantes provenientes da República Democrática do Congo, do Uganda e do Sudão do Sul. Historicamente, quase todos os surtos, casos e mortes de Ébola concentraram-se em nações da África Ocidental e Central.

Onde o Ébola ataca

Desde os primeiros surtos de Ébola em 1976, naquilo que é hoje a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul, o vírus já matou mais de 15 mil pessoas nesta zona crítica de África.

Notas: os casos na Serra Leoa, Libéria, Senegal, Mali e Nigéria foram importados. O Uganda registou tanto casos importados como surtos locais. Também foram registados casos importados na África do Sul, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. As localizações dos surtos são aproximadas. Fontes: Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, Organização Mundial de Saúde, Nature Gráfico: Lou Robinson, CNN

Um surto na última década foi o maior e mais devastador da história da doença. A OMS alertou que o surto atual poderá estar a caminho de se tornar um dos maiores, dado o ritmo e o aumento das mortes.

Casos e mortes por Ébola ao longo de 50 anos

É um dos vírus mais mortíferos do mundo e já ceifou mais de 15 mil vidas desde o seu primeiro surto em 1976, incluindo mais de 11 mil no surto de 2014 na África Ocidental e mais de três mil só na República Democrática do Congo.

Nota: Apenas são apresentados os casos confirmados. Fonte: Centros de Controlo e Prevenção de Doenças Gráfico: Alex Leeds Matthews, CNN

Como se transmite o Ébola

Os responsáveis da OMS acreditam que a transmissão do surto atual pode ter ocorrido durante "meses" antes de ser detetada. E afirmam que a fraca infraestrutura de saúde na zona rural onde teve origem, o conflito étnico na região e a estirpe invulgar do vírus dificultaram a realização de testes. Os cortes no financiamento da ajuda externa dos EUA também podem ter sido um fator, dizem trabalhadores humanitários à CNN.

Como se propaga o Ébola?

Eis de onde vem o raro mas mortal vírus do Ébola e como é transmitido.

*A pontuação estimada de contagiosidade do Ébola é de 1,95, o que corresponde a uma média entre países e estirpes, de acordo com um estudo publicado na revista Travel Medicine and Infectious Disease. Fonte: Organização Mundial de Saúde Gráfico: Annette Choi, CNN

Assim que o vírus entra numa comunidade, espalha-se rapidamente entre as pessoas através do contacto direto com fluidos corporais ou superfícies contaminadas. Os cientistas acreditam que os seres humanos contraíram o Ébola pela primeira vez através da caça, manuseamento ou consumo de animais selvagens infetados.

Com que rapidez se espalha o Ébola em comparação com outras doenças?

A métrica R₀ mede quantos indivíduos suscetíveis adicionais contrairão a doença por cada pessoa infetada. A taxa de reprodução do Ébola é de aproximadamente dois, de acordo com esta métrica.

*O R₀ para o sarampo é geralmente estimado entre 12 e 18 casos secundários, mas pode variar significativamente dependendo de outras características da população estudada. Fontes: Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, Medicina de Viagem e Doenças Infecciosas, New England Journal of Medicine, Clinical Infectious Diseases, The Lancet Infectious Diseases Gráfico: Alex Leeds Matthews e Elliott Proctor, CNN

Os riscos também decorrem de um costume funerário local que envolve os enlutados tocarem no morto, o que pode levar à infeção. A desinformação sobre a doença e a forma como se propaga pode comprometer os esforços locais de contenção.