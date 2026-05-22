Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Epidemia na RDCongo é emergência, mas risco para Portugal é muito baixo, diz especialista

Agência Lusa , PF
Há 45 min
Ébola (MARIE JEANNE MUNYERENKANA/EPA via Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Para Filomeno Fortes, o aumento da propagação do vírus do Ébola deve-se ao facto de ser "uma zona de grande instabilidade social, económica e sanitária", onde existem cerca de 250 mil pessoas deslocadas

O diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) classificou esta sexta-feira o surto de Ébola na República Democrática do Congo como emergência de saúde pública, mas tranquiliza Portugal e Angola devido ao isolamento geográfico do foco epidémico.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do IHMT da Universidade Nova de Lisboa, Filomeno Fortes, defendeu que se está perante uma situação de emergência em saúde pública, mas que o vírus pode ser controlado, salientando que, em termos geográficos, Angola é um dos países que neste momento não apresenta "maior risco (...) porque o ponto focal dos casos está mais junto do sul do Sudão, do Uganda, e com algum risco para o Ruanda".

Para Filomeno Fortes, o aumento da propagação do vírus do Ébola deve-se ao facto de ser "uma zona de grande instabilidade social, económica e sanitária", onde existem cerca de 250 mil pessoas deslocadas.

"Talvez haja algum cuidado a nível internacional em não se admitir que estamos a falar de uma epidemia que está localizada efetivamente numa zona de grande instabilidade social por causa destes conflitos", acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O especialista, que tem experiência com um vírus similar, o Marbrurg, destacou também o aspeto cultural como um dos fatores, explicando que as famílias "tem tendência a levar o cadáver para casa até ser enterrado", sendo que as autoridades recomendam o enterro em 24 horas no máximo.

"Do ponto de vista cultural, isto em África é difícil controlar. E ainda ontem [quinta-feira] tivemos esta experiência porque a população atacou um centro, porque queriam recuperar um cadáver", referiu.

Na região da República Democrática do Congo (RDCongo) "a assistência médica está fragilizada, não existem infraestruturas e a capacidade de diagnóstico deste vírus também é muito fraca", apontou o diretor do IHMT.

"O outro ponto fundamental é que os Estados Unidos, com a sua política atual de retirarem os apoios aos vários países, incluindo a USAID [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional], deixou a República Democrática do Congo, à semelhança de outros países, sem capacidade de resposta para este tipo de situação" destacou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Questionado se o vírus poderia propagar-se para a Europa, sendo Portugal uma das portas de entrada, o professor disse acreditar que a "expansão do vírus é muito menor" e que está limitada devido à forma como este é transmitido.

"Com Angola, essa possibilidade é muito remota, dificilmente a população da República Democrática do Congo consegue chegar a Angola, vindo de uma situação destas, e apanhar um voo para vir para a Europa", disse, acrescentando que o país lusófono tem muita experiência no controlo de focos.

O professor salientou que deve separar-se os casos que são confirmados dos casos suspeitos, pois não dão a noção da realidade.

Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, as mortes suspeitas de Ébola na RDCongo ascendem a 177 e os casos a 750.

De acordo com as autoridades, o vírus provavelmente começou a circular na província de Ituri há dois meses e espalhou-se para as províncias orientais de Kivu do Norte e Kivu do Sul, ambos territórios envolvidos num conflito entre o exército congolês e grupos armados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

   Além da RDCongo, o Uganda confirmou dois casos e o Sudão do Sul está a realizar testes laboratoriais para confirmar um caso suspeito de Ébola relatado pelas autoridades no estado de Equatória Ocidental, perto da fronteira com a República Democrática do Congo.

A RDCongo é regularmente afetada por epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infetadas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ébola Surto ébola Congo Surto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

África

Epidemia na RDCongo é emergência, mas risco para Portugal é muito baixo, diz especialista

Há 45 min

Risco da epidemia de ébola "está a propagar-se rapidamente" e atinge nível máximo de alerta

Hoje às 16:19

Carne selvagem, rituais e desinformação: juntaram-se os ingredientes perfeitos para um surto de ébola preocupante

Ontem às 15:59
04:03

O ébola é "um trauma coletivo" na República Democrática do Congo. UNICEF alerta para a fragilidade das crianças face ao surto

Ontem às 15:05
Mais África

Mais Lidas

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Ontem às 21:06

Como uma simples decisão fez com que a Ucrânia conseguisse recuperar 400 quilómetros quadrados de território à Rússia

Hoje às 10:22

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

20 mai, 17:01

"Brincavam com todos os clientes e ela escrevia numa agenda": mulher que denunciou casal que abandonou crianças em Alcácer do Sal conta tudo em exclusivo

Hoje às 13:14

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Ontem às 21:06

Ucrânia reforça defesa aérea com sistema Hawk graças a decisão importante dos EUA

Hoje às 12:17

Como a GNR encontrou a mãe e o padrasto das crianças francesas num café em Fátima

Ontem às 23:10

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

20 mai, 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

20 mai, 15:36

Correção automática, digitalização de provas e distribuição aleatória de questões pelos professores geram polémica na correção dos exames nacionais do Secundário

Hoje às 07:00

Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz

Hoje às 14:45

Há ficheiros clínicos de crianças a serem acedidos indevidamente em todo o país

Hoje às 11:12