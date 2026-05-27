Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Uganda encerra fronteira com RDCongo devido ao aumento de casos de ébola

Agência Lusa , MJC
Há 48 min
Agente de saúde fronteiriça verifica a temperatura de um viajante em Bundibugyo (CNN)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Até agora, o Uganda registou sete casos de Ébola, incluindo uma morte

As autoridades ugandesas ordenaram esta quarta-feira o encerramento da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo), "com efeito imediato", devido ao aumento dos casos de Ébola no país vizinho e ao surgimento de casos suspeitos no próprio território.

A decisão foi tomada por um grupo de trabalho local sobre o Ébola, liderado pela vice-presidente Jesca Alupo, na sequência de um aumento do número de profissionais de saúde ugandeses expostos ao vírus por doentes congoleses que atravessaram a fronteira antes da declaração do surto, em 15 de maio.

O Uganda registou sete casos de Ébola, incluindo uma morte.

Embora o número de casos da doença no Uganda não esteja a aumentar drasticamente, o número de habitantes locais expostos à infeção através dos profissionais de saúde tem vindo a aumentar.

"Eles têm famílias, e por isso o número tem vindo a aumentar", afirmou a secretária do Ministério da Saúde do Uganda, Diana Atwine, referindo-se aos profissionais de saúde.

Até à data, foram identificados 311 contactos para acompanhamento no Uganda.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de casos suspeitos de Ébola no leste da RDCongo aproxima-se dos 1.000, com pelo menos 223 mortes suspeitas.

Esta epidemia também é complexa devido à falta de vacinas e tratamentos aprovados para esta estirpe Bundibugyo do Ébola, e cuja taxa de letalidade varia entre 30% e 50%, segundo a OMS.

O vírus provavelmente começou a circular em Ituri cerca de dois meses antes de ser declarado então o surto, segundo a OMS, que classificou esta epidemia em 17 de maio como "emergência de saúde pública de importância internacional".

Na passada sexta-feira, a OMS elevou de "alto" para "muito alto" o risco devido ao surto na RDCongo e em Uganda, enquanto o risco continua "alto" ao nível da região da África subsaariana e "baixo" a nível global.

Dez países africanos, entre eles Angola, estão em "alto risco" de serem afetados pela epidemia na RDCongo e no Uganda, por partilharem fronteira com essas duas nações.

Este é a 17.ª epidemia de Ébola registada na RDCongo desde que o vírus foi detetado pela primeira vez em 1976.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A RDCongo, nação vizinha de Angola, é regularmente afetada por surtos e epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ébola Saúde Uganda RD Congo

Relacionados

OMS apela a cessar-fogo no leste da RDCongo para conter epidemia do Ébola

OMS eleva para 220 o número de mortes suspeitas por ébola e alerta que estamos a "correr atrás do prejuízo"

Ataques a centros de tratamento de pacientes com ébola dificultam resposta ao surto no RDCongo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

África

Uganda encerra fronteira com RDCongo devido ao aumento de casos de ébola

Há 48 min

Deslizamento de terras mata 28 garimpeiros em mina de ouro em Angola

24 mai, 11:37

Epidemia na RDCongo é emergência, mas risco para Portugal é muito baixo, diz especialista

22 mai, 21:30

Risco da epidemia de ébola "está a propagar-se rapidamente" e atinge nível máximo de alerta

22 mai, 16:19
Mais África

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Hoje às 11:14

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Hoje às 11:11

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

Chegou uma onda de calor e quase ninguém vai escapar: saiba as temperaturas para os próximos dias

Hoje às 06:00

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Provas ModA arrancam hoje com greves e polémica pelo meio. "Os alunos vão fazer uma prova que não serve para nada"

Hoje às 07:00