Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

OMS apela a cessar-fogo no leste da RDCongo para conter epidemia do Ébola

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 10min
Profissionais de saúde conversam num centro de tratamento de Ébola em Rwampara, República Democrática do Congo, no dia 19 de Maio (Dirole Lotsima Dieudonne/AP via CNN Newsource)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os casos suspeitos ou confirmados já ascendem a mais de 900, com cerca de 220 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apelou esta quarta-feira a um "cessar-fogo imediato" de todas as partes em conflito no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) para se tentar conter a epidemia do Ébola.

Os casos suspeitos ou confirmados de Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) - que faz fronteira com Angola - ascendem a mais de 900, com cerca de 220 mortes, segundo a OMS.

"Não podemos gerar confiança nas comunidades nem isolar os doentes enquanto caem bombas", afirmou na sua conta oficial da rede social X o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que deverá começar a coordenar operações de avaliação e resposta ao surto na mesma RDCongo.

Tedros pediu ao exército e às milícias que permitam um acesso seguro e sustentado para as equipas médicas nas zonas afetadas, principalmente nas províncias de Ituri, Quivu do Sul e Quivu do Norte, e que "a sobrevivência humana seja priorizada acima de qualquer outra coisa".

O diretor-geral da OMS, recordou que os confrontos na zona - onde operam milícias como os rebeldes do grupo armado Movimento 23 de Março (M23), alegadamente apoiado, segundo a RDCongo, pela vizinha Ruanda, ou as islamistas Forças Democráticas Aliadas -, provocam deslocamentos massivos, com o risco de que pessoas que estiveram em contacto com doentes de Ébola cheguem a campos sobrelotados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A violência também pode dificultar as medidas de contenção, e os ataques contra instalações de saúde "tornam quase impossível rastrear os casos e os seus contactos", lamentou o responsável máximo da OMS.

Tudo isto faz com que o leste da RDCongo "enfrente uma colisão catastrófica entre doença e conflito", enquanto o surto de Ébola "avança mais rápido do que a resposta sanitária", admitiu.

A RDCongo, nação vizinha de Angola, é regularmente afetada por surtos e epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

A atual epidemia corresponde a uma nova estirpe do Ébola, cujo vírus pertence à variante Ébola Bundibugyo, para a qual não existem tratamentos ou vacinas específicos e com uma taxa de letalidade que varia entre 30% e 50%, segundo a OMS.

Neste sentido, é menos letal do que a mais conhecida variante Ébola Zaire, com taxas de mortalidade entre 60% e 90% em surtos anteriores, e para a qual existem vacinas e tratamentos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Ébola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.

Na ausência de vacina e de tratamento aprovado contra a estirpe Bundibugyo do vírus, responsável pela epidemia atual, as diretrizes de contenção assentam essencialmente no cumprimento das medidas de prevenção sanitária e na deteção rápida dos casos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ébola OMS RDCongo

Relacionados

OMS eleva para 220 o número de mortes suspeitas por ébola e alerta que estamos a "correr atrás do prejuízo"

Ataques a centros de tratamento de pacientes com ébola dificultam resposta ao surto no RDCongo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

OMS apela a cessar-fogo no leste da RDCongo para conter epidemia do Ébola

Há 1h e 10min

"Não chorem, não chorem!" Cinco pessoas encontradas com vida após uma semana presas em gruta inundada no Laos

Há 1h e 14min

"Os primeiros 500 alvos já estão identificados": Ucrânia tem um "conselho gratuito" para a Bielorrússia caso decida entrar na guerra

Há 2h e 15min

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Há 2h e 18min
Mais Mundo

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Ontem às 13:46

Tribunal de Contas condena atual e anterior presidentes da Câmara da Maia a devolver 720 mil euros ao município

Ontem às 15:48

Corpo de estudante de Erasmus encontrado no rio Mondego

Ontem às 16:21

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Ontem às 07:00

Mortes confirmadas após rompimento de tanque químico no estado de Washington

Ontem às 20:11

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Rombo no apoio à Ucrânia: metade dos países de coligação de que Portugal faz parte deixam de financiar armamento

Ontem às 18:55

A Ferrari revela o seu primeiro carro elétrico - e vem com um preço de 550.000 euros

Ontem às 09:53

Tribunal de Setúbal decide regresso a França das crianças abandonadas em Alcácer do Sal

Ontem às 11:37