Avião que ia para Londres obrigado a aterrar em Roma por causa de uma power bank

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Esquecimento de um passageiro obrigou todas as pessoas do voo a pernoitar na capital de Itália

Um voo da EasyJet com destino a Londres foi forçado a fazer escala em Roma depois de um passageiro ter informado a tripulação que tinha deixado um dispositivo a carregar numa bateria externa, também conhecida como power bank, na sua bagagem de porão, informou a companhia aérea à CNN.

O voo EZY2618 partiu de Hurghada, um popular destino turístico egípcio no Mar Vermelho, na passada terça-feira.

Os dados do FlightAware mostram que a aeronave estava a voar a 10.980 metros (cerca de 36 mil pés) por volta das três horas e meia de voo, quando fez escala na capital italiana, aterrando em Roma Fiumicino às 23:33.

Depois de a tripulação ter sido informada sobre a bateria externa que transportava outro dispositivo na bagagem do passageiro, “o comandante tomou a decisão de fazer escala como medida de precaução, em conformidade com os regulamentos de segurança”, disse a EasyJet em comunicado à CNN.

“A segurança dos seus clientes e tripulantes é a maior prioridade da EasyJet, e a companhia opera a sua frota de aeronaves em estrita conformidade com todas as diretrizes dos fabricantes”, referiu o comunicado. “Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado pelo desvio e consequente atraso.”

Os passageiros receberam alojamento em hotéis e refeições para a noite, antes de concluírem a sua viagem para o Aeroporto de Londres Luton na manhã de quarta-feira, informou a EasyJet.

A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) impôs novas restrições à utilização de carregadores portáteis em março. De acordo com as novas regras, cada passageiro está limitado a dois carregadores portáteis e não é permitido recarregá-los durante os voos.

As companhias aéreas individuais já tinham restringido o uso de carregadores portáteis nos voos. A Singapore Airlines proibiu o uso de carregadores portáteis para carregar dispositivos durante os voos.

A Southwest Airlines informou a CNN em maio de 2025 que os passageiros que utilizassem carregadores portáteis deveriam mantê-los visíveis.

A Coreia do Sul proibiu o armazenamento de carregadores portáteis e cigarros eletrónicos nos compartimentos de bagagem de mão em todas as companhias aéreas do país. A proibição ocorreu após um incêndio num avião da Air Busan que fez três feridos em janeiro de 2025.

O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul afirmou em comunicado de imprensa que um carregador portátil foi uma possível causa do incêndio.

As baterias de iões de lítio são utilizadas em aparelhos eletrónicos de consumo comuns, como telemóveis e computadores portáteis. No entanto, os componentes químicos da bateria são inflamáveis.

Se uma bateria for sobrecarregada, sobreaquecer ou for danificada, pode provocar uma reação em cadeia chamada fuga térmica.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), ocorreram 563 incidentes envolvendo fumo, fogo ou calor extremo relacionados com baterias de iões de lítio em voos entre março de 2006 e fevereiro de 2026, sendo que 230 destes incidentes foram causados ​​por baterias.