Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

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Na origem da ocorrência está, segundo a companhia aérea, um problema técnico

Um avião da Easyjet que descolou esta terça-feira do aeroporto Humberto Delgado em direção a Barcelona fez uma aterragem de emergência em Madrid.

A aeronave, um Airbus A319, com 20 anos de idade, deixou o aeroporto de Lisboa às 20:27.

Cerca de 30 minutos depois, quando sobrevoava a zona de Ávila, já em Espanha, a 38 mil pés de altitude (11,5 quilómetros), o comandante declarou emergência ao controlo de tráfego aéreo.

Por questões de segurança, a viagem foi interrompida e o avião acabou por aterrar em Madrid, onde era esperado por vários veículos e equipas de emergência.

Contactada pela CNN Portugal, a EasyJet confirma a ocorrência: "O voo da easyJet EJU712466, que efetuava esta noite a ligação entre Lisboa e Barcelona, foi desviado para Madrid, onde solicitou uma aterragem prioritária devido a uma questão técnica.”

Apesar de a low-cost não confirmar a origem do problema, os dados da plataforma de rastreamento de voos Flight Radar 24 mostram que o avião, depois de declarar emergência, desceu para uma altitude inferior a 10 mil pés, um procedimento de segurança geralmente associado a problemas com a pressurização da cabine.

A companhia aérea sublinha que “a segurança dos passageiros e da tripulação é a principal prioridade da easyJet” e que “opera a sua frota em estrita conformidade com todas as orientações dos fabricantes das aeronaves."

O Airbus A319 envolvido na ocorrência tem capacidade para cerca de 150 pessoas. A Easyjet não indicou, para já, de que forma, ou quando, os passageiros vão seguir viagem até ao destino final.