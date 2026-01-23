Mau tempo deixa cerca de 4.300 clientes sem energia elétrica em Guimarães

Agência Lusa , NM
Há 1h e 38min
As imagens do apagão em Portugal (LUSA)

Pelas 12:00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes, número que diminuiu às 14:00 para cerca de 4.300

Cerca de 4.300 clientes da E-Redes estavam às 14:00 desta sexta-feira sem energia elétrica em Portugal continental, sobretudo nas regiões Norte e Centro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid, informou à agência Lusa fonte da empresa.

“Permanecem algumas avarias na zona de Guimarães que estão em vias de resolução”, revelou fonte da E-Redes, indicando que as equipas da empresa de distribuição de energia elétrica estão no terreno a acompanhar os trabalhos necessários, junto das entidades de proteção e segurança.

De acordo com a empresa, durante a madrugada desta sexta-feira foram afetados “cerca de 20 mil clientes”.

Pelas 12:00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes, número que diminuiu às 14:00 para cerca de 4.300.

“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, afirmou a fonte.

A empresa referiu ainda que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais, para assegurar a “adequada capacidade de resposta”.

“As equipas vão permanecer mobilizadas, enquanto se mantiverem condições atmosféricas adversas, para fazer face a eventuais constrangimentos na rede”, adiantou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou esta sexta-feira no continente, entre as 00:00 e as 12:00, um total de 231 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, sobretudo queda de árvores e limpezas de via.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente “à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo”.

Na região Norte, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.

Temas: E-Redes Eletricidade Mau tempo

