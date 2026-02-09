Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Há 37 min

Um outro funcionário da empresa Canas ficou ferido

Um homem morreu e outro ficou ferido na sequência de um acidente de trabalho ocorrido no bairro da Sismaria, em Leiria, por volta das 10:00 desta segunda-feira. As vítimas são funcionários da empresa Canas, prestadora de serviços à E-Redes, e encontravam-se a realizar trabalhos na rede elétrica da zona.

Os dois homens estariam a intervir numa infraestrutura elétrica quando, por razões ainda desconhecidas, ocorreu uma descarga elétrica. Um dos trabalhadores sofreu ferimentos e acabou por morrer no local.

No local estiveram meios dos Bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e elementos da PSP, que tomaram conta da ocorrência. O óbito foi confirmado no local.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.