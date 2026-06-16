Duran Duran regressam a Portugal para concerto em Lisboa

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O grupo liderado por Simon Le Bon regressa ao país para um espetáculo em nome próprio, depois de ter passado pelo Rock in Rio Lisboa em 2022

Os britânicos Duran Duran, responsáveis por temas como “Girls on film” e “Ordinary World”, regressam a Portugal este ano, para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, em novembro, foi anunciado esta terça-feira.

O concerto, marcado para 03 de novembro, “assinala o reencontro do público português com um dos projetos mais influentes, inovadores e duradouros da música contemporânea”, refere a promotora Sodade, num comunicado hoje divulgado.

Os Duran Duran, liderados por Simon LeBon, surgiram em Birmingham, em 1978, no auge do movimento New Wave.

A banda estreou-se ao vivo em Portugal em 1982, com concertos em Lisboa e no Porto, tendo regressado depois em 2005 para um novo concerto em nome próprio.

Depois, atuaram nos festivais Delta Tejo, em 2008, e Rock in Rio, em 2022, ambos em Lisboa.

Os Duran Duran são responsáveis por temas como “Girls on film”, “Rio”, “Ordinary World”, “Hungry Like The Wolf”, “Come undone” e “The wild boys”.

O álbum mais recente da banda, “Danse Macabre”, foi editado em outubro de 2023. O disco inclui temas inéditos, reinterpretação de outros mais antigos e ‘covers’ de músicas de artistas e bandas como Billie Eilish, Talking Heads e The Specials.

Os bilhetes para os concertos dos Duran Duran em Lisboa, cujo preço começa nos 70 euros, estarão à venda a partir das 09:00 de quinta-feira.