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Duques de Edimburgo visitam Portugal no início de junho

Bruno Miranda Lencastre | Pedro Falardo , atualizado às 16:50
Há 1h e 4min
Duques de Edimburgo (AP)
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A visita pretende assinalar o 640.º aniversário do Tratado de Windsor, o mais antigo tratado diplomático ainda em vigor em todo o mundo

O Príncipe Edward, duque de Edimburgo, e a mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo, vão visitar Portugal entre 1 e 3 de junho, anunciou a Casa Real Britânica.

A visita pretende assinalar o 640.º aniversário do Tratado de Windsor, o mais antigo tratado diplomático ainda em vigor em todo o mundo.

"De Lisboa ao Porto, o Duque e a Duquesa participarão em eventos em prol de causas que lhes são caras, incluindo oportunidades para os jovens, inclusão no desporto e Mulheres, Paz e Segurança", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

"Esta é a primeira visita real a Portugal desde 2011, ano em que o Rei e a Rainha, na altura Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha, visitaram o país pela última vez", acrescenta a Casa Real Britânica.

O Tratado de Windsor foi ratificado em maio de 1386 na cidade britânica. Surgiu após a crise dinástica de 1383-1385 e foi reforçado com o casamento entre D. João I, que assumiu a coroa portuguesa após a Batalha de Aljubarrota, e Filipa de Lencastre.

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Temas: Duques de Edimburgo Príncipe Edward Sophie
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