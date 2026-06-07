O Dubai parece estar de volta à normalidade. Mas, por baixo da superfície, a história é outra

À superfície, o Dubai parece ter recuperado o ritmo: há trânsito, restaurantes cheios e voos a operar. Mas os avisos de viagem, a quebra na procura e os descontos pouco habituais nos hotéis mostram que a confiança dos turistas ainda está longe de voltar ao normal.
O trânsito está a aumentar novamente no Dubai, as mesas dos restaurantes começam a encher e os voos foram, em grande parte, retomados. À superfície, a vida na potência turística do Golfo parece estar perto da normalidade.
Mas, por trás dessa aparente normalidade, a cidade enfrenta uma realidade mais difícil - embora a infraestrutura esteja de pé e a funcionar, a confiança não acompanhou. E agora hotéis, companhias aéreas e empresas de hotelaria e restauração estão a trabalhar mais do que nunca para convencer os visitantes a regressar.
Durante décadas, o Dubai construiu a sua marca turística global assente numa promessa que poucos destinos no Médio Oriente conseguiam igualar: estabilidade. Mesmo quando conflitos eclodiam na região, o Dubai mantinha-se como um refúgio luxuoso e seguro e um ponto de trânsito global eficiente para visitantes internacionais.
Mas, meses depois de o conflito envolvendo o Irão ter perturbado o espaço aéreo em todo o Golfo e levado ataques com drones a alguns dos marcos mais reconhecíveis do Dubai, a cidade enfrenta um dos testes mais significativos da sua história moderna, enquanto procura restaurar a confiança dos turistas e reanimar um setor turístico que há muito é uma pedra angular da sua economia.
Para muitos residentes, a vida quotidiana voltou. Os ataques com drones aos Emirados Árabes Unidos continuam a ocorrer esporadicamente, mas os alertas generalizados dos primeiros tempos do conflito terminaram - tal como a ansiedade que lhes estava associada. Os bons tempos estão a regressar, dizem.
O regresso dos festeiros
No Zuma, um dos espaços de referência da habitualmente movimentada vida social do Centro Financeiro Internacional do Dubai, parte do público mais festivo já regressou, a dançar ao som de DJs e a beber cocktails caros. Mas a existência de uma promoção noturna de comida e bebida ilimitadas sugere que ainda há margem para melhorar.
As pessoas estão a sair menos, uma vez que muitos viram os salários reduzidos, e o custo de vida continua a subir com o encerramento do Estreito de Ormuz. Os preços dos alimentos e da gasolina registaram aumentos significativos.
Vários governos ocidentais mantêm avisos de viagem em vigor. A Austrália aconselhou os seus cidadãos a não fazer escalas em países como os Emirados Árabes Unidos, enquanto o Canadá continua a desaconselhar todas as viagens para os EAU, e os Estados Unidos recomendam aos viajantes que reconsiderem deslocações ao país. Embora os voos tenham sido, em grande parte, retomados, especialistas do setor dizem que reconstruir a confiança poderá revelar-se muito mais difícil do que reabrir rotas aéreas.
Há turistas, mas já não são os mesmos.
Visitantes de países como a Rússia e o Líbano parecem não se deixar abalar pela situação, sendo os EAU um refúgio relativo em comparação com os seus países de origem. Nos últimos dias, famílias de toda a região afluíram aos centros comerciais do Dubai durante a pausa do Eid al-Adha, enquanto salões de beleza terão registado um fluxo constante de mulheres russas em busca de uma escapadinha glamorosa.
Fatma Ammar vive em Beirute e veio à cidade visitar os dois filhos durante o feriado islâmico do Eid al-Adha. “O Dubai continua a parecer-me um lugar muito mais seguro do que Beirute”, disse. “A forma como os EAU lidaram com a guerra é muito tranquilizadora e sinto-me extremamente segura aqui, em comparação com casa, mas, infelizmente, estou habituada à guerra, por isso algo assim não me impediria de ver os meus filhos.”
Ainda assim, o conflito regional deixou a sua marca. Enquanto o Fairmont The Palm já reparou pequenos danos causados por ataques com drones e está agora a tentar atrair visitantes com ofertas especiais, outros pontos de referência, como o Burj Al Arab, fecharam para “renovações”.
No Aeroporto Internacional do Dubai, mais de 40 companhias aéreas continuam a operar, com os passageiros em trânsito a manterem o movimento naquele que foi o hub aéreo mais movimentado do mundo, embora em menor número. O aeroporto também foi alvo nas fases iniciais do conflito iraniano, mas já não há danos visíveis para os passageiros.
O Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, também está movimentado, com passageiros a encher as lojas duty-free. Mas, mais uma vez, algumas grandes companhias aéreas estão visivelmente ausentes.
‘Menos movimento’
Naim Maadad, fundador e CEO da Gates Hospitality, que inclui marcas de resorts e restaurantes como o Six Senses Zighy Bay, em Omã, e o Ultra Brasserie, no Dubai, disse que os avisos de viagem levaram os turistas a pensar duas vezes sobre a situação.
“Acho que isto criou hesitação, mais do que prejudicou fundamentalmente a confiança nos próprios EAU”, disse. “O público internacional olha muitas vezes para o Médio Oriente como uma grande região única, em vez de distinguir entre países, e essa perceção influencia naturalmente as decisões de viagem. Os EAU, porém, continuam a demonstrar estabilidade, força das infraestruturas e continuidade operacional.
“Aeroportos, hotéis, restaurantes e atrações continuam plenamente funcionais. O maior desafio é psicológico. Avisos de viagem, limitações dos seguros e manchetes internacionais influenciam inevitavelmente o comportamento dos consumidores, mesmo que a realidade no terreno seja muito diferente. Por isso, a indústria tem de trabalhar mais para transmitir segurança, transparência e confiança, sem parecer indiferente às sensibilidades regionais mais amplas.”
Maadad disse que o impacto afetou tanto o negócio doméstico como o internacional, resultando numa “menor afluência”.
“Ao mesmo tempo, os residentes tornaram-se mais cautelosos nos gastos não essenciais, por isso a pressão faz-se sentir dos dois lados.”
Aleksandr Supinski, proprietário da TicToc Travel, uma empresa de turismo fotográfico sediada no Dubai, disse que “há uma grande diferença entre a forma como a situação é por vezes apresentada nos media ocidentais e o que está realmente a acontecer no terreno no Dubai”.
Disse que as notícias sobre um colapso da indústria turística do Dubai estavam erradas e que a cidade estava a funcionar como habitualmente, com atividades como parques temáticos e visitas guiadas abertas. Admite que há um “abrandamento” devido à guerra e ao encerramento do espaço aéreo. Isto será agravado pela próxima época de verão - normalmente mais calma por causa do calor.
Disse que deu férias mais longas a alguns funcionários devido à redução da procura, mas mostrou-se otimista quanto a uma recuperação total da situação turística até outubro.
Victor Abou-Ghanem, CEO da STORY Hospitality, também disse que os avisos de viagem estavam a afetar o regresso dos turistas. “Para uma família a planear férias, um aviso do Governo, uma restrição do seguro ou o receio de perturbações nos voos podem ser suficientes para adiar uma viagem, mesmo que o destino em si esteja a funcionar normalmente”, disse.
O dinheiro também é um fator, acrescentou, com os preços do petróleo a afetarem os bilhetes de avião.
“Em períodos de incerteza, muitos turistas tornam-se mais sensíveis ao preço. Alguns vão privilegiar destinos mais baratos, voos mais curtos ou lugares mais perto de casa.”
‘Encerramento efetivo’
A perturbação foi além dos hotéis e das atrações. A Arabian Travel Market, a maior feira de comércio de viagens e turismo do Médio Oriente, foi adiada para setembro, para dar aos organizadores mais tempo, enquanto companhias aéreas, empresas de viagens e redes regionais de espaço aéreo trabalhavam para repor as operações normais.
Economistas alertam que o impacto poderá prolongar-se muito depois de qualquer cessar-fogo sustentado. A ocupação hoteleira no Dubai deverá cair para apenas 10% no segundo trimestre, face aos 80% antes do conflito, segundo a empresa de serviços financeiros Moody’s. “Isto representa um encerramento efetivo de grandes partes do setor hoteleiro”, afirmou.
A liderança do Dubai respondeu com um ambicioso pacote de medidas de apoio destinado a acelerar a recuperação.
Estas incluem a suspensão da taxa hoteleira noturna cobrada em propriedades de gama mais alta, a eliminação da taxa municipal de 7% aplicada às contas de hotéis e restaurantes, o adiamento de taxas de vendas relacionadas com a hotelaria e a isenção de taxas de adiamento e cancelamento de licenças para eventos.
As autoridades também permitiram que hotéis, aparthotéis e alojamentos de férias adiassem por três meses o pagamento de taxas de vendas sobre alojamento e operações de comida e bebida, numa tentativa de aliviar a pressão sobre os operadores enquanto o número de visitantes recupera.
Por toda a cidade, as empresas responderam com promoções e incentivos raramente vistos durante o boom turístico pós-pandemia do Dubai.
Um designer de moda árabe que vive no Dubai há quase 20 anos, e que pediu para não ser identificado, disse que a escala dos descontos atualmente oferecidos em todo o emirado é diferente de tudo o que viu fora da pandemia de Covid-19, sobretudo na zona turística de J1 Beach. “Muitos destes lugares que costumavam estar cheios estão a fazer estes superdescontos”, disse.
“Muitos destes sítios onde antes era impossível entrar estão agora a esforçar-se para atrair clientes. A cidade continua a funcionar, as pessoas continuam a sair, mas as empresas têm de trabalhar mais por cada cliente.”
Algumas grandes empresas de hotelaria têm vindo a redistribuir funcionários para fora da região para atenuar o impacto da redução de clientes, mesmo afirmando uma recuperação do negócio desde a quebra inicial no início do conflito.
Yannis Stanisière, diretor de operações do destino gastronómico internacional COYA, que tem espaços tanto em Abu Dhabi como no Dubai, disse que a empresa enviou funcionários para unidades em Barcelona e Ibiza para “manter o talento dentro da rede”. A LEVA Hotels, que gere uma propriedade com 178 quartos e suites no Dubai, também disse que manteve toda a sua força de trabalho.
Descontos em hotéis de luxo
Ainda assim, os hotéis tiveram de competir de forma agressiva pelos hóspedes, o que significa que há promoções a aproveitar. O Ritz-Carlton Dubai, em Jumeirah Beach Residence, está a promover pacotes de chá da tarde dois por um, enquanto o Mandarin Oriental Jumeirah oferece descontos de até 20% aos hóspedes que fiquem duas noites ou mais. A LEVA disse estar a aplicar preços mais dinâmicos para responder ao mercado.
Outras propriedades viraram-se para o mercado do trabalho nómada. A Rove Hotels, que opera uma série de unidades no emirado, lançou recentemente um pacote de “workation”, juntamente com quartos a preços acessíveis. O Marina Byblos Hotel anunciou estadias de um mês a partir de 3.800 dirhams dos EAU, o equivalente a 1.035 dólares, uma tarifa que teria sido difícil de imaginar durante o boom turístico da cidade.
Os resorts de luxo introduziram alguns dos incentivos mais generosos. Durante o período do feriado do Eid, o Fairmont The Palm ofereceu aos hóspedes crédito no resort equivalente a 100% do custo do quarto, permitindo, na prática, que os visitantes recuperassem o valor do alojamento através de gastos em restaurantes, tratamentos de spa e instalações de lazer. O resort também promoveu tarifas especiais para estadias longas e residentes a partir de 595 dirhams dos EAU por noite, o equivalente a 162 dólares, incluindo créditos utilizáveis em restaurantes, bem-estar e instalações recreativas.
Apesar das promoções, há sinais de que partes do setor hoteleiro começam a estabilizar. Alguns residentes dizem que têm beneficiado recentemente de descontos ou que está mais fácil conseguir mesas normalmente difíceis de reservar em espaços exclusivos como o Zuma, mas estas oportunidades começam a ser mais difíceis de encontrar.
Ainda assim, muitas empresas continuam a debater-se com uma procura mais fraca e alguns espaços, como os prestigiados locais Atlantis, fecharam estrategicamente para renovações, preparando-se para tempos melhores.
Analistas do turismo dizem que o desafio que o Dubai enfrenta vai além das taxas de ocupação ou das reservas em restaurantes. O emirado conseguiu atravessar crises anteriores, da crise financeira global à pandemia de Covid-19, em grande parte graças à força financeira, ao investimento em infraestruturas e a respostas políticas rápidas. O rescaldo da guerra com o Irão apresenta um teste diferente, porque atinge diretamente a perceção de segurança que sustenta o apelo da cidade junto de milhões de visitantes internacionais.
A cidade continua fortemente dependente do turismo internacional e do tráfego de passageiros em trânsito, com o setor da aviação a funcionar como porta de entrada entre a Europa, a Ásia e África.
E, embora as previsões a longo prazo continuem robustas, a prioridade parece ser reconstruir a confiança de um mercado que via os EAU como um refúgio intocável numa região assolada por conflitos.
“Os EAU continuam a manter uma reputação muito forte a nível global como um dos destinos mais estáveis e mais bem conectados da região”, disse JS Anand, fundador da LEVA Hotels.
“O que estamos a notar não é necessariamente uma perda de confiança nos próprios EAU, mas antes uma mudança no comportamento dos viajantes, em que as pessoas estão a reservar mais perto das datas de viagem e a adotar uma abordagem mais cautelosa até que as condições globais se tornem mais previsíveis.”