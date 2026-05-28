Exclusivo. Duarte Moral é um dos detidos da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS

Há 2h e 21min

"É muito parecida à Operação Tutti Frutti, que se transformou só numa fruta. Agora é o outro lado do sumo"

A CNN Portugal sabe que foram já levadas a cabo cinco detenções - quatro foram realizadas fora de flagrante delito e uma em flagrante delito, por posse ilegal de arma. Foram já constituídos 37 arguidos

Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e também próximo do atual líder do PS José Luís Carneiro, é um dos cinco detidos da megaoperação da PJ ao poder autárquico do PS, sabe a CNN Portugal.

A Polícia Judiciária tem esta manhã em marcha uma das maiores operações do ano, com cerca de 400 inspetores na rua numa investigação da unidade de combate à corrupção que visa um alegado polvo montado em torno do poder autárquico do PS - por crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem, relacionados com a contratação de militantes e a adjudicação de serviços a empresas de socialistas, por ajuste direto, que ascenderam a mais de 800 mil euros só entre os anos de 2016 e 2022.

A CNN Portugal sabe que foram realizadas cinco detenções, quatro fora de flagrante delito e uma em flagrante delito, por posse ilegal de arma. Todos os detidos são empresários. Foram também constituídos 37 arguidos.

No epicentro está a junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, que era liderada pelo socialista Miguel Coelho - um dos visados na operação de buscas. Contratou, em Mafra, uma rede de nove elementos ex-candidatos do PS àquela autarquia, com Sérgio Santos à cabeça, enquanto diretor do departamento de compras da junta lisboeta. E este, com Miguel Coelho, passaram a contratar para serviços 19 empresas também da zona de Mafra e ligadas a militantes socialistas por valores que chegaram a 800 mil euros.

Uma das beneficiárias de contratos por ajustes diretos é a mulher de Duarte Moral, antigo assessor do ex-primeiro-ministro António Costa e também próximo do atual líder do PS José Luís Carneiro na gestão da comunicação do partido. A mulher de Duarte Moral celebrou contratos com a junta de Santa Maria Maior, por ajuste direto, na ordem dos 70 mil euros entre 2020 e 2022. E também o próprio Duarte Moral teve ligações empresariais ao mesmo PS de Mafra nas autárquicas de 2021, com a venda de panfletos publicitários e consultadoria de comunicação, por mais de 10 mil euros, negócio que replicou por outras campanhas do PS no país.

Além das centenas de inspetores e peritos da Polícia Judiciária, estão no terreno sete magistrados do Ministério Público, para dar cumprimento a 60 mandados de busca domiciliária e 32 mandados de busca não domiciliária, nas zonas de Lisboa, Mafra, Oeiras e Coimbra.