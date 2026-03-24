Infeções sexualmente transmissíveis aumentam em Portugal

CNN Portugal , AM
Há 1h e 10min
Preservativos (Pexels)

REVISTA DE IMPRENSA | Especialistas sublinham que o aumento pode estar ligado ao reforço do rastreio e da capacidade de diagnóstico

As infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar em Portugal, acompanhando a tendência europeia, com especialistas a alertarem que os casos já não se concentram apenas nos mais jovens, avança o Jornal de Notícias que dá ainda conta de que dados de várias unidades de saúde apontam para uma subida significativa.

Na Unidade Local de Saúde de São José, o número de consultas passou de menos de duas mil para quase seis mil por ano entre 2018 e 2025, com destaque para a gonorreia, seguida da clamídia e da sífilis.

Também a Unidade Local de Saúde de Coimbra regista aumentos entre 20% e 30%, enquanto noutras unidades há indicação de crescimento sustentado dos casos.

Especialistas sublinham que o aumento pode estar ligado ao reforço do rastreio e da capacidade de diagnóstico, mas também a mudanças comportamentais, como o uso inconsistente de preservativo e múltiplos parceiros.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças alerta para vulnerabilidades persistentes na prevenção. Em Portugal, os casos de sífilis cresceram 140% entre 2019 e 2023.

Apesar da maior incidência em adultos jovens, há registo de infeções em faixas etárias mais elevadas, refletindo falhas na educação e na literacia em saúde sexual.

Temas: Dst sifilis Clamídia Gonorreia

Saúde

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