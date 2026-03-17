Drones ucranianos "afundam" fragata da NATO em exercício na costa portuguesa

João Guerreiro Rodrigues
Há 43 min
Os drones "MAGURA" têm apenas alguns metros de comprimento, são movidos por jet skis e têm um alcance de cerca de 800 quilómetros (Peter Rudden/CNN)

Incapazes de detetar a aproximação ágil dos drones ucranianos, as forças da NATO receberam um aviso claro sobre a rápida evolução da guerra no mar

Uma equipa multinacional liderada por militares ucranianos "afundou" uma fragata da NATO com recurso a pequenos drones navais durante o REPMUS 2025, um exercício organizado pela Marinha Portuguesa na península de Setúbal. De acordo com uma fonte ucraniana que revelou os detalhes ao jornal Frankfurter Allgemeine, as forças hostis "vermelhas" derrotaram consistentemente as forças da aliança em cinco cenários distintos, que incluíam a proteção de portos e a defesa e ataque de embarcações.

O sucesso da operação deveu-se, em grande parte, à utilização dos drones navais Magura V7. Estes pequenos veículos não tripulados podem atuar como drones kamikazes, carregados de explosivos e lançados diretamente contra o alvo, ou funcionar como plataformas de ataque equipadas com sistemas de mísseis guiados, armas antiaéreas e até drones aéreos. O exercício, que envolveu também navios de guerra e aeronaves de ambos os lados, demonstrou a versatilidade desta tecnologia, que traz novas dores de cabeça para a maior aliança do mundo.

A equipa vermelha, que contava com a participação de militares americanos, britânicos e espanhóis, conseguiu atingir a fragata da NATO vezes suficientes para garantir que, num cenário de batalha real, a embarcação teria sido afundada. Num dado ainda mais preocupante para a aliança Atlântica, as forças de defesa, a equipa azul, não terão sequer conseguido detetar a aproximação dos Magura V7, que têm sido responsáveis por ataques como aquele que está no vídeo abaixo.

O jornal alemão relata que, durante uma das simulações de ataque, os militares da equipa oposta chegaram a questionar num chat conjunto, minutos após os impactos virtuais, se os ucranianos iam ou não avançar com a ofensiva, completamente inconscientes de que o ataque já tinha ocorrido.

"O problema não era eles não nos conseguirem parar. O problema é que eles nem viram as nossas armas", revelou a fonte ucraniana citada pela publicação.

Tem sido precisamente este tipo de armamento a ditar a quase inutilização da frota russa do Mar Negro, responsável pelo afundamento de navios de grande porte, como o cruzador Moskva em abril de 2022. A eficácia dos drones obrigou a marinha russa a transferir a sua base histórica de Sebastopol, na península ocupada da Crimeia, para o porto de Novorossiysk. Contudo, a distância não tem sido suficiente para manter os navios a salvo, tendo os ataques ucranianos conseguido afundar um submarino já em dezembro de 2025.

Contactada pela CNN Portugal, fonte da Marinha confirmou que este tipo de exercícios decorre habitualmente durante o REPMUS, mas absteve-se de comentar operações específicas a envolver militares ucranianos.

Ao jornal alemão, um representante da NATO confirmou tratar-se da primeira vez na história da aliança que a marinha ucraniana coordenou as forças de oposição, salientando a importância de incorporar as mais recentes tendências do combate naval. "Os responsáveis ucranianos conferiram realismo de combate ao exercício, impulsionando a inovação e o desenvolvimento de novas táticas da NATO", concluiu o representante.

Temas: Drones NATO Fragata REPMUS Exercício

Europa

Drones ucranianos "afundam" fragata da NATO em exercício na costa portuguesa

Há 43 min
02:14

Ministra do Ambiente diz que "é possível mitigar" aumentos dos preços mas mostra-se cética quanto aos tetos ao gás

Há 1h e 42min

UCRÂNIA AO MINUTO | Ucrânia está a produzir 2.000 drones intercetores por dia e oferece metade à Europa

Há 3h e 42min

Shoigu alerta que nenhuma região russa está a salvo dos ataques ucranianos

Hoje às 16:57
Mais Europa

Mais Lidas

Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Ontem às 17:27

Começa já esta terça-feira e dura a semana toda: vem aí uma nova depressão com muita chuva, vento e trovoada

Ontem às 21:45

Navio de assalto anfíbio dos EUA com milhares de fuzileiros está a caminho do Médio Oriente

Hoje às 15:06

"Apoiei Trump mas não posso apoiar esta guerra que iniciámos devido à pressão de Israel": a carta na íntegra em que Joe Kent apresenta a demissão

Hoje às 14:09

Há quem "abandone ou atrase os tratamentos" do cancro para ir trabalhar e manter o salário a 100% (caso contrário é de 55% a 75%)

Hoje às 08:00

"Tu ficaste de trazer as armas". "Eu levo as facas". Conversas violentas num grupo de WhatsApp deixam comunidade escolar de Oeiras preocupada

Hoje às 07:00

Homens armados tentaram raptar criança de 20 meses em Lisboa

Ontem às 21:27

Estudo financiado pela UE deteta em auscultadores substâncias químicas que perturbam o sistema hormonal

Ontem às 12:30

Trump ameaçou a NATO não porque "precisa de meios militares" no Irão - ameaçou porque "está desesperado, perdido"

Hoje às 09:12

Da Inglaterra à Austrália: filho recria, passo a passo, a épica viagem de bicicleta feita pelo pai

15 mar, 19:00

Há um colégio privado de Cascais onde se fala de "comida para ricos" e "comida para pobres"

Ontem às 17:59

José Sócrates tem um novo advogado oficioso... e desta vez é diferente

Hoje às 10:13