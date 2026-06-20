Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

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“Estamos a avaliar a situação e o espetáculo será reagendado. Vai acontecer, estamos a ponderar quando”

O espetáculo de drones do Air Invictus programado para a noite de hoje no Porto e em Gaia foi adiado “por razões técnicas” e será reagendado, disse à Lusa fonte da organização.

Segundo aquela fonte, “o espetáculo não se pode realizar por razões técnicas”.

“Estamos a avaliar a situação e o espetáculo será reagendado. Vai acontecer, estamos a ponderar quando”, garantiu.

A programação do Air Invictus tinha agendado para as 22:30 um ‘show de drones” com descolagem da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

O festival aéreo Air Invictus arrancou na sexta-feira e neste segundo dia levou ao cais de Gaia e à Ribeira do Porto milhares de pessoas para assistirem a demonstrações de voos e aos treinos dos sete pilotos que vão estar, domingo, em competição no AIR RACE SHOWCASE.

Além dos treinos, o público pode assistir à passagem de aeronaves militares históricas, e visitar a Expo Eyes in the Sky, uma exposição patente na Alfândega do Porto, que conta com a presença da Força Aérea Portuguesa (FAP), da Marinha Portuguesa, do Exército Português, entre outras entidades e organizações.

Para domingo, a programação inclui, além do momento de competição, um passeio de bicicleta sob o mote 'Pedala em Segurança', com partida no Cais de Gaia, passagem pela Ponte D. Luis I e chegada junto ao Jardim do Passeio Alegre.

O encerramento da primeira edição do Air Invictus está agendado para as 20:00, com a sessão de entrega de troféus aos vencedores do AIR RACE SHOWCASE, no Cais de Gaia.