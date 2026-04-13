Saco com álcool, telemóveis e material usado para produzir droga encontrado em terreno anexo à prisão de Sintra 

Daniela Rodrigues
Há 42 min
Prisão

Objeto foi intercetado antes de conseguir ser introduzido no estabelecimento prisional.

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Guardas prisionais detetaram no interior dos terrenos do Estabelecimento Prisional de Sintra, um embrulho com diverso material proibido destinado ao interior da cadeia.

A deteção ocorreu no âmbito de uma ação de vigilância e controlo, tendo o objeto sido intercetado antes de conseguir ser introduzido no estabelecimento prisional.

No interior do embrulho encontravam-se nove telemóveis, vários cartões SIM, carregadores e auriculares, duas garrafas de aguardente, dois frascos borrifadores com líquido alegadamente utilizado para impregnar papel destinado à produção de substâncias ilícitas conhecidas como “papelinho” (K4), duas pens de IPTV e ainda um frasco de creatina.

Todo o material foi apreendido e a ocorrência foi comunicada às autoridades competentes, estando a ser investigada a origem do embrulho e os eventuais responsáveis pela tentativa de introdução de objetos proibidos no estabelecimento prisional.

Temas: Drogas Prisão Sintra Telemóveis

Crime e Justiça

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