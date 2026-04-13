Saco com álcool, telemóveis e material usado para produzir droga encontrado em terreno anexo à prisão de Sintra 

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Objeto foi intercetado antes de conseguir ser introduzido no estabelecimento prisional.

Guardas prisionais detetaram no interior dos terrenos do Estabelecimento Prisional de Sintra, um embrulho com diverso material proibido destinado ao interior da cadeia.

A deteção ocorreu no âmbito de uma ação de vigilância e controlo, tendo o objeto sido intercetado antes de conseguir ser introduzido no estabelecimento prisional.

No interior do embrulho encontravam-se nove telemóveis, vários cartões SIM, carregadores e auriculares, duas garrafas de aguardente, dois frascos borrifadores com líquido alegadamente utilizado para impregnar papel destinado à produção de substâncias ilícitas conhecidas como “papelinho” (K4), duas pens de IPTV e ainda um frasco de creatina.

Todo o material foi apreendido e a ocorrência foi comunicada às autoridades competentes, estando a ser investigada a origem do embrulho e os eventuais responsáveis pela tentativa de introdução de objetos proibidos no estabelecimento prisional.