Tinha 10.092 doses de haxixe, 820 de cocaína e 66 de liamba numa garagem adaptada como habitação

Há 1h e 41min

Aconteceu em Paredes

Um homem de 30 anos foi detido por tráfico de estupefacientes na localidade de Sobrosa, concelho de Paredes. A detenção foi efetuada pela GNR através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel.

A ação policial surgiu no âmbito de uma investigação iniciada após uma denúncia por violência doméstica, que acabou por permitir às autoridades identificar um entreposto de droga instalado numa garagem adaptada como habitação.

No decorrer de uma busca domiciliária, os militares da GNR apreenderam um total de mais de 10.900 doses de produto estupefaciente, nomeadamente 10.092 doses de haxixe, 820 doses de cocaína e 66 doses de liamba. Foram ainda apreendidas quatro botijas de óxido nitroso, 2.920 euros em numerário, 22 munições, duas balanças de precisão e quatro telemóveis.

O suspeito, reincidente, conta já com três detenções anteriores pelo mesmo tipo de crime. Foi constituído arguido e será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Penafiel.

Esta operação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Lordelo e de Paredes, bem como da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto.