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EUA atingem embarcação nas Caraíbas e fazem dois mortos

CNN Portugal , AM
Há 1h e 34min
Comando Sul

Este é o mais recente ataque deste tipo

Os militares dos Estados Unidos disseram que atingiram uma embarcação nas Caraíbas, causando a morte de duas pessoas, alegando que o navio visado era operado por “organizações terroristas designadas”, que não identificaram.

Segundo a Reuters, o Comando Sul dos EUA afirmou que nenhum elemento das forças militares norte-americanas ficou ferido. Descreveu os mortos como “narcoterroristas do sexo masculino”, sem fornecer mais detalhes.

Este é o mais recente ataque deste tipo, condenado por organizações de direitos humanos como “execuções extrajudiciais” e que a administração Trump diz terem como alvo “narcoterroristas”.

Temas: Droga Tráfico Eua Caraíbas Mortos
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E.U.A.

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