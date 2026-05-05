EUA atingem embarcação nas Caraíbas e fazem dois mortos

Há 1h e 34min

Este é o mais recente ataque deste tipo

Os militares dos Estados Unidos disseram que atingiram uma embarcação nas Caraíbas, causando a morte de duas pessoas, alegando que o navio visado era operado por “organizações terroristas designadas”, que não identificaram.

Segundo a Reuters, o Comando Sul dos EUA afirmou que nenhum elemento das forças militares norte-americanas ficou ferido. Descreveu os mortos como “narcoterroristas do sexo masculino”, sem fornecer mais detalhes.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Este é o mais recente ataque deste tipo, condenado por organizações de direitos humanos como “execuções extrajudiciais” e que a administração Trump diz terem como alvo “narcoterroristas”.