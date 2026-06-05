Vários quilos de droga apreendidos e quatro detidos em operação da GNR

Há 1h e 2min

A operação resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de cocaína e 1,5 quilo de haxixe

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 38 anos, foram detidas pela GNR no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A operação teve lugar nas localidades de Montijo, Ansião e Seia.

No decorrer da ação, os militares cumpriram três mandados de detenção, quatro mandados de busca domiciliária e oito buscas não domiciliárias, realizadas em sete veículos e num armazém.

A operação resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de cocaína e 1,5 quilo de haxixe.

Foram ainda apreendidas 14 botijas de óxido nitroso, mais de seis mil euros em numerário, 16 telemóveis, quatro balanças digitais, duas máquinas contadoras de notas, sete televisores LCD, dois veículos automóveis, diverso material informático relacionado com a atividade criminosa e várias peças de ouro e prata.

Os detidos permanecerão nas instalações da GNR da Batalha e de Porto de Mós até serem presentes ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.