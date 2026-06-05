Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Vários quilos de droga apreendidos e quatro detidos em operação da GNR

Daniela Rodrigues
Há 1h e 2min
Vários quilos de droga apreendidos e quatro detidos em operação da GNR. DR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A operação resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de cocaína e 1,5 quilo de haxixe

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 38 anos, foram detidas pela GNR no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes. A operação teve lugar nas localidades de Montijo, Ansião e Seia.

No decorrer da ação, os militares cumpriram três mandados de detenção, quatro mandados de busca domiciliária e oito buscas não domiciliárias, realizadas em sete veículos e num armazém. 

A operação resultou na apreensão de cerca de 3,5 quilos de cocaína e 1,5 quilo de haxixe. 

Foram ainda apreendidas 14 botijas de óxido nitroso, mais de seis mil euros em numerário, 16 telemóveis, quatro balanças digitais, duas máquinas contadoras de notas, sete televisores LCD, dois veículos automóveis, diverso material informático relacionado com a atividade criminosa e várias peças de ouro e prata.

Os detidos permanecerão nas instalações da GNR da Batalha e de Porto de Mós até serem presentes ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Droga Tráfico de droga GNR Detidos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Vários quilos de droga apreendidos e quatro detidos em operação da GNR

Há 1h e 2min

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46
02:31

"Muita bebida alcoólica e muita estupidez" podem estar na origem dos desacatos desta quarta-feira em Lisboa

Ontem às 21:17

Conselho da Europa sinaliza Madeira como a região do país com mais casos de exploração sexual infantil de migrantes e Albuquerque pede averiguação judicial

Ontem às 21:03
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Morreu Marjane Satrapi. Família e amigos dizem que "morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa", o marido

Ontem às 10:16

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

30 mai, 09:51

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

Odivelas: jovem mata namorada de 16 anos e é atropelado após o crime

3 jun, 22:13

Ivo Rosa também foi investigado por suspeitas de favorecimento pessoal num processo que envolvia milhões suspeitos de Angola

29 mai, 07:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Knorr desmente CGTP: fábrica "nunca esteve com a produção totalmente parada" durante a greve geral

3 jun, 16:42

Concessionários do Algarve dizem que chapéus de sol em frente às concessões de praia são um "perigo"

2 jun, 20:59

Acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 faz vários feridos no aeroporto de Frankfurt

Ontem às 14:29

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01