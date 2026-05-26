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Mulheres detidas no aeroporto de Lisboa com cocaína para 231 mil doses. Uma deles fica em prisão preventiva

Agência Lusa , MFP
Há 30 min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)
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Suspeitas, provenientes do Reino Unido, transportavam a droga na bagagem, em duas malas com vários fardos embrulhados em plástico

Duas mulheres, de 50 e 63 anos, foram detidas no aeroporto de Lisboa com cocaína suficiente para 231.550 doses individuais, tendo uma ficado em prisão preventiva e outra com termo de identidade e residência, adiantou a Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária (PJ) adiantou que as duas cidadãs estrangeiras, provenientes do Reino Unido e que estavam em trânsito em direção a Malta, foram detidas no domingo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com cerca de 40 quilos de cocaína de “extrema pureza”, suficiente para mais de 231 mil doses individuais caso chegasse aos circuitos de distribuição.

As suspeitas, que já estavam sob investigação da PJ, transportavam a droga na bagagem, em duas malas com vários fardos embrulhados em plástico, segundo informações desta polícia.

Depois de terem sido levadas a tribunal esta terça-feira para medidas de coação, foi decretada a uma das detidas prisão preventiva e a outra a medida de termo de identidade e residência.

O inquérito, que continua em investigação, é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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Temas: Droga Tráfico de droga Cocaína Polícia Judiciária
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