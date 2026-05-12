"Correios humanos": dois homens detidos no aeroporto de Lisboa com cocaína para 143 mil doses

Há 1h e 45min

Alvos das redes criminosas são "frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica ou emocional"

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa e sujeitos a prisão preventiva pelo tribunal por, alegadamente, transportarem cocaína suficiente para pelo menos 143 mil doses individuais, anunciou esta terça-feira a força policial.

Os suspeitos, um português de 43 anos e um estrangeiro de 39, foram detidos em ações distintas por tráfico de droga, tendo viajado de avião de um país da América do Sul e de um Estado africano.

Uma parte da cocaína apreendida era transportada pelo cidadão português dentro do corpo, precisou a PJ.

"As redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para transportarem quantidades significativas de droga no interior do organismo", refere a força policial.

Os correios são aliciados "com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida".