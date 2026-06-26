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Cocaína apreendida por Portugal no último ano e meio dava para "410 milhões de doses individuais"

Agência Lusa , NM
Há 36 min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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Das 41 toneladas, cerca de 25 foram apreendidas em 2025 e as restantes 16 entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2026

Em quase um ano e meio, as autoridades portuguesas apreenderam cerca de 41 toneladas de cocaína, que dariam para compor "pelo menos 410 milhões de doses individuais", anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Os dados, que incluem apreensões realizadas por todas as forças policiais, foram divulgados pelo diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ durante o lançamento, em Lisboa, de uma campanha do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD) dirigida aos jovens para promover escolhas saudáveis e prevenir consumos e comportamentos de risco.

Segundo Artur Vaz, caso tivesse sido comercializada, a cocaína, destinada sobretudo ao mercado europeu, teria gerado proventos de 1,6 mil milhões de euros aos traficantes.

Das 41 toneladas, cerca de 25 foram apreendidas em 2025 e as restantes 16 entre 1 de janeiro e 31 de maio de 2026, precisou a PJ numa publicação nas redes sociais, a propósito do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, que esta sexta-feira se assinala.

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No mesmo período de 17 meses, foram detidos 6.269 pessoas por tráfico de droga e julgados "um elevado número de presumíveis traficantes", acrescentou o dirigente.

"Estamos a trabalhar em prol de outros países da União Europeia. São resultados que muito nos orgulham", afirmou Artur Vaz.

O diretor da UNCTE avisou ainda quem se dedica ao tráfico de droga que escolheu "um caminho errado" e "mais cedo ou mais tarde" vai ser detido, porque "ninguém consegue esconder por muito tempo as suas atividades ilícitas".

A seguir ao lançamento da campanha, no qual intervieram também a presidente do ICAD, Joana Teixeira, e a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, foram queimadas, nas instalações de uma empresa de tratamento de resíduos, cerca de 6,5 toneladas de diversas drogas, na maioria cocaína.

Segundo fonte da PJ, trata-se de uma ação que decorre mensalmente, sempre com uma média de 6,5 toneladas de drogas incineradas, relativas a inquéritos que já foram finalizados.

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Temas: Droga Tráfico de Droga Cocaína PJ
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