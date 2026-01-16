Casal e três filhos, um deles menor, detidos por tráfico de droga em Alcobaça

Agência Lusa , MP
Há 1h e 12min
Proteção da floresta em Vila Nova de Paiva (PAULO NOVAIS/LUSA)

Pai ficou em prisão preventiva enquanto os restantes cinco membros foram constituídos arguidos

Um casal e três filhos, um dos quais com 16 anos, foram detidos por tráfico de droga, em Alcobaça, numa operação em que foram apreendidas 162 doses de cocaína, informou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

As detenções foram efetuadas no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e que culminou, na quarta-feira, com a detenção de cinco homens com idades entre os 16 e os 46 anos, e uma mulher de 43 anos, informou a GNR em comunicado.

“Os detidos são um casal, os filhos e um outro jovem que não era da família, mas que mantinha relações de amizade com um dos filhos”, disse à agência Lusa a Comandante do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha, capitão Raquel Ferreira.

Sobre o pai “pendia um mandado de detenção”, tendo o mesmo “sido presente ao juiz [no Tribunal Judicial de Leiria] que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva”, afirmou a comandante.

Os restantes cinco detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alcobaça.

No âmbito do processo de investigação ao tráfico de estupefacientes no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, os militares deram cumprimento a quatro mandados de busca, sendo um domiciliário e três a veículos.

Além das detenções, os mandados culminaram com a apreensão de um veículo, 162 doses de cocaína, 970 euros em dinheiro, um anel e um par de brincos.

A ação contou com o reforço dos postos territoriais de São Martinho do Porto e de Alcobaça, do Comando Territorial de Leiria e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).

