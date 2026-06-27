GNR deteve quatro pessoas e apreendeu duas embarcações com droga em Setúbal

Há 1h e 16min

Detidos têm entre 26 e 66 anos

A GNR deteve, na madrugada deste sábado, na zona de Setúbal, quatro pessoas e apreendeu cerca de quatro toneladas de fardos de haxixe e duas embarcações após a deteção da droga no mar.

O comandante de destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, Pedro Marujo, disse à Lusa que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR deteve quatro homens com idades entre os 26 e os 66 anos que seguiam nas duas embarcações que foram apreendidas.

A Guarda Nacional Republicana apreendeu também 101 fardos de haxixe e 10 jerricãs, quatro deles ainda com combustível no seu interior.

Pedro Marujo explicou que o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) detetou, na noite de sexta-feira, uma embarcação de alta velocidade a navegar em direção à barra de Setúbal, cujos movimentos foram permanentemente identificados, o que permitiu identificar um transbordo de carga entre esta embarcação e duas outras de menor dimensão.

O comandante de destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa adiantou que este transbordo de carga indiciava o crime de tráfico de droga, pelo que foi iniciada uma ação policial para deteção das embarcações.

Em comunicado, a GNR refere que, “numa ação concertada entre as componentes marítima, terrestre e aérea da UCCF, foi possível intercetar uma das embarcações”, tendo sido detidos os dois ocupantes e apreendida a droga e o combustível que estava no interior.

A GNR indica que a segunda embarcação tentou a fuga, mas “os meios projetados conseguiram” intercetá-la junto à península de Tróia e deter os dois tripulantes e apreender a embarcação, bem como a droga e o combustível no interior.

Os quatro detidos, um deles em processo de expulsão do país, vão ser hoje apresentados ao Tribunal Judicial de Setúbal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.