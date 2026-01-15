Apanhado em casa com 27 mil doses de droga. PSP apreendeu ainda uma espingarda e vários telemóveis e eletrodomésticos

Há 38 min

Detido ficou obrigado a permanecer na habitação e proibido de frequentar bairros conotados com o tráfico de droga

Um homem foi detido em São Mamede Infesta, em Matosinhos, numa operação da PSP em que foram apreendidas mais de 27 mil doses individuais de estupefacientes, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a PSP refere que a operação realizada na terça-feira naquela localidade do distrito do Porto tinha como objetivo a realização de uma busca domiciliária, destinada a recolha de prova relacionada com o crime de ameaça agravada com recurso a arma de fogo.

O detido, de 32 anos, foi presente a primeiro interrogatório e ficou obrigado a permanecer na habitação e proibido de frequentar bairros conotados com o tráfico de droga.

No âmbito da busca domiciliária realizada, acrescenta a PSP, foram apreendidos uma espingarda de caça, 70 cartuchos, cocaína suficiente para 13.149 doses individuais, haxixe correspondente a 13.960 doses individuais, nove telemóveis e eletrodomésticos e outros objetos utilizados na produção de canábis.