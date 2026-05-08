GNR apreende mais de 2.100 doses de cocaína no concelho de Penafiel

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Apreensão foi feita durante uma ocorrência sobre uma desavença familiar onde foi encontrado um saco suspeito

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na terça-feira mais de 2.100 doses de cocaína no concelho de Penafiel, no distrito do Porto, informou a Guarda.

Em comunicado, a GNR refere que os militares da Guarda se deslocaram a uma residência no concelho de Penafiel no âmbito de uma ocorrência sobre uma desavença familiar onde verificaram a existência de um saco suspeito.

No decorrer da ação, foi realizado um teste ao produto que acusou como sendo cocaína, tendo sido apreendidas 2.174 doses.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.