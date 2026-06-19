Seis meses de investigação acabam com 14 detenções por tráfico de droga no Alentejo

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Operação da GNR em Ferreira do Alentejo e Aljustrel levou à apreensão de droga, armas, dinheiro e veículos

Doze homens e duas mulheres foram detidas pela GNR, na quinta-feira, pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e posse de arma proibida nos concelho de Ferreira do Alentejo e Aljustrel, distrito de Beja.

Em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, o Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que a operação foi desenvolvida através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel, envolvendo “um efetivo total de 162 militares” de várias unidades do país.

A GNR acrescentou que a investigação por tráfico de estupefacientes, associação criminosa e posse de arma proibida “durava há cerca de seis meses”.

Na operação realizada na quinta-feira, “os militares da Guarda identificaram e desmantelaram uma rede criminosa dedicada à venda e distribuição de produto estupefacientes, que operava na região de Aljustrel e Ferreira do Alentejo”.

No decorrer da operação “foi dado cumprimento a 13 mandados de detenção fora de flagrante delito”, assim como “a 26 mandados de busca, 16 domiciliárias e 10 não domiciliárias”, indicou a mesma fonte.

No âmbito das diligências foram detidos 12 homens e duas mulheres, com idades entre os 18 e 53 anos.

Foram também constituídos arguidos “mais três suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre 20 e 25 anos”, acrescentou a GNR no comunicado.

A operação permitiu a apreensão de 106 doses de cocaína, 10 doses haxixe, 10 pastilhas de 'ecstasy', quatro veículos, duas armas de fogo, três munições de diferentes calibres, dois punhais, duas facas táticas e uma arma de ‘airsoft’.

Foram ainda apreendidas seis balanças de precisão, 18 telemóveis, 2.385 euros em numerário e diverso material de acondicionamento de estupefaciente.

Os 14 detidos foram constituídos arguidos e serão hoje presentes no Tribunal Judicial de Ourique, para aplicação de medidas de coação.