Embalagens de bonecas Barbie à venda em loja de descontos nos EUA continham fentanil nos EUA

Agência Lusa , MP
Há 1h e 5min
Boneca Barbie (Getty)

Segundo as autoridades norte-americanas, as bonecas não estavam contaminadas, mas a droga foi encontrada na parte de trás da embalagem

As autoridades norte-americanas encontraram fentanil, um opioide sintético extremamente potente, em embalagens de bonecas Barbie à venda numa loja de descontos na cidade de Independence, no estado do Missouri

O pessoal de segurança do estabelecimento, Cargo Largo, alertou a polícia local no sábado de manhã após detetar "uma substância em pó suspeita" na caixa de uma Barbie.

Num comunicado citado pela agência noticiosa espanhola EFE, o Departamento de Polícia de Independence explicou que determinou que a substância era fentanil e iniciou “imediatamente uma investigação com a Cargo Largo para determinar quantas unidades comprometidas tinham sido vendidas".

Numa primeira versão da nota, a Polícia informou que cinco unidades continham fentanil e que quatro já tinham sido localizadas. Numa atualização posterior, especificou que o quinto pacote também estava já " sob custódia policial."

Segundo as autoridades, as bonecas não estavam contaminadas, mas a droga foi encontrada na parte de trás da embalagem da Barbie.

A polícia, que mantém a investigação em curso, assegurou que ninguém estava intoxicado e que não acredita que existam outros pacotes com fentanil noutras lojas.

O fentanil é um opiáceo sintético potente, cerca de 100 vezes mais forte que a morfina e 50 vezes mais forte que a heroína. É usado como medicamento em hospitais para tratar dores intensas, mas também é fabricado ilegalmente e vendido como medicamento.

Este opioide desencadeou uma grave crise de dependência nos Estados Unidos e é a principal causa de mortes por overdose de drogas no país, uma vez que uma pequena quantidade pode ser fatal, especialmente quando misturada com outras drogas.

No entanto, em 2025 registou-se uma queda próxima de 17% nas mortes por overdose em comparação com o ano anterior, segundo dados preliminares dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Temas: Droga Fentanil Barbie Opioide Bonecas

E.U.A.

Embalagens de bonecas Barbie à venda em loja de descontos nos EUA continham fentanil nos EUA

Há 1h e 5min

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14
10:50

"A realidade económica começa a impactar Donald Trump dolorosamente"

Ontem às 17:10

Os EUA gastaram 69 mil dólares na guerra contra o Irão enquanto lia este título

Ontem às 16:12
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

21 mar, 12:00

"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

Ontem às 09:27

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Já se fazem cirurgias com inteligência artificial em Portugal. Rui foi o primeiro a ser operado

21 mar, 18:00

"Quem se lembra da guerra Irão-Iraque sabe": como a história e a guerra dos petroleiros se repetem no Estreito de Ormuz

22 mar, 17:51

A maior colónia de corais do mundo foi descoberta por uma mãe e filha

22 mar, 16:00

"Há alturas em que consigo conciliar, mas com privação de sono": estes jovens trabalham durante o dia e estudam à noite para entrar o mais cedo possível no mercado

22 mar, 08:00