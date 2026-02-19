20 detidos e 60 quilos de droga apreendidos em megaoperaçǎo da GNR com autoridades espanholas

Há 1h e 14min

Ao longo dos dois anos de investigação, as autoridades já tinham apreendido centenas de milhares de doses de diferentes tipos de estupefacientes

A GNR desencadeou uma megaoperação policial que culminou na detenção de 20 pessoas — três mulheres e 17 homens, com idades entre os 20 e os 55 anos — nos concelhos de Mafra, Sintra e Setúbal.

A operação decorreu esta quarta-feira no âmbito de uma investigação com cerca de dois anos, que visava o desmantelamento de uma rede organizada de tráfico de estupefacientes com ramificações internacionais. No total, foram cumpridos vários mandados de detenção, incluindo um mandado de detenção europeu executado em Espanha, com a colaboração da Guardia Civil, bem como diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, algumas em território espanhol.

Da ação resultou a apreensão de grandes quantidades de droga, nomeadamente 60 quilos de haxixe e ainda cocaína, canábis e drogas sintéticas, além de avultadas quantias em numerário. Foram ainda apreendidas armas de fogo e armas brancas, munições, viaturas, equipamentos de vigilância, balanças de precisão e outros materiais associados à atividade ilícita.

Ao longo dos dois anos de investigação, as autoridades já tinham apreendido centenas de milhares de doses de diferentes tipos de estupefacientes, dinheiro, viaturas de gama alta e diverso equipamento utilizado pela organização.

Os detidos, todos com antecedentes criminais, serão presentes ao Tribunal Judicial de Sintra para aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com o reforço de várias valências da GNR, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública e do Instituto Nacional de Emergência Médica, refletindo a dimensão e complexidade da investigação, que envolveu estreita cooperação entre autoridades portuguesas e espanholas.